Штрафы ТЦК: как получить скидку 50% и надо ли платить 17 тысяч за каждое нарушение

Граждане могут нарушить сразу несколько пунктов воинского учета, которые наказываются штрафом по 17 тыс. грн, и территориальные центры комплектования оформляют соответствующее постановление. При этом им не придется платить за каждое нарушение. Если же до решения ТЦК согласиться со штрафом, то наказание будет вдвое меньше.

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Начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП, майор юстиции Сергей Мякенький в эфире телемарафона ответил на вопрос, могут ли человеку выписать одновременно несколько штрафов. Чиновник отметил, что такие случаи встречаются довольно часто. Например, человек может оказаться в военкомате и выяснится, что он и не обновил данные, и не прошел военно-врачебную комиссию, и не пришел по повестке. В таком случае чиновники будут руководствоваться статьей 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях, подчеркнул майор юстиции.

Мякенький объяснил, что терцентр комплектования оформляет постановление на все правонарушения, но накладывается "наиболее существенный" штраф из возможных наказаний. Все вопросы воинского учета — это статьи 210 и 210.1 КУоАП, ответственность по которой — от 17 тыс. грн. То есть, даже если нарушений было несколько, то человек заплатит эту сумму один-единственный раз.

"В таком случае закон предусматривает, что оформляются все правонарушения, но взыскание административное налагается в пределах санкции наиболее существенного правонарушения. Учитывая, что по статьям минимальный штраф одинаковый, фактически, 17 000, то взыскание должно быть наложено фактически одно, даже за несколько правонарушений", — прозвучало в комментарии.

Штрафы ТЦК — детали скидки 50%

Представитель военкомата также описал, что делать гражданину, который хочет воспользоваться возможностью уменьшить штраф ТЦК за нарушение воинского учета. Среди прочего, юрист отметил, что обязательно должно быть заявление и, если опоздать, то придется платить всю сумму. Особенно важно помнить, что заявление следует писать до постановления, а не в день его оформления.

"Могут быть случаи, что военнообязанный может оставить этот вопрос до последнего дня. Хочу акцентировать, что заявление о признании правонарушения может быть подано не позднее дня вынесения постановления", — сказал Мякенький.

Как уменьшить штраф ТЦК вдвое

Подать заявление о признании правонарушения. Для этого есть два способа. Первый — через приложение "Резерв+" (в тестовом режиме есть возможность оплатить штраф за необновление данных). Второй — лично в военкомате. В письменном заявлении для ТЦК следует написать два пункта. Во-первых — признать административное правонарушение, во-вторых — дать согласие на рассмотрение дела в заочном режиме. Заявление регистрируется в военкомате и в течение трех дней по нему должно быть вынесено постановление о штрафе. При этом процедура упрощена и "протокол об административном правонарушении в таком случае не составляется". После принятия постановления у человека есть 20 дней на оплату 50% штрафа. При этом первые 10 дней — это срок вступления постановления в законную силу, вторые 10 дней — время на оплату. Кроме того, гражданин должен подать доказательства уплаты, чтобы постановление считалось выполненным (как это сделать, Мякенький не рассказал). Если гражданин не успел оплатить 50% штрафа, то у него есть еще 20 дней для уплаты полной суммы. Если и тогда штраф не оплатят, то дело поступает в исполнительную службу. В таком случае штраф удваивается и к нему добавляется стоимость работы исполнителей. На данном этапе могут быть заблокированы счета правонарушителя, даже если его на тот момент уже мобилизовали, уточнил майор юстиции.

Отметим, 27 июня Фокус писал о том, как обжаловать штрафы ТЦК. Юрист Дмитрий Франчук назвал три основания для обжалования: есть нарушение процедуры вручения повестки, неверно оформленное постановление о штрафе, незаконное проведение комиссии ТЦК.

Напоминаем, в марте медиа рассказали о постановлении суда, который отменил штраф ТЦК из-за отказа от повестки.