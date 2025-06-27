Штрафы от ТЦК: как правильно их обжаловать и можно ли сэкономить 25 500 гривен
Военнообязанных украинцев штрафуют за уклонение от мобилизации на сумму от 17 000 до 25 500 гривен. Однако юристы заявляют о случаях обжалования наказаний.
Юрист Дмитрий Франчук рассказал агентству "РБК-Украина", когда можно обжаловать штрафы от ТЦК и как правильно это сделать.
Существует ряд оснований, по которым считается, что штраф ТЦК выписали незаконно:
- не было законного оповещения — человеку не вручили повестку о явке в ТЦК или повестку выдали с нарушением установленных сроков;
- неправильно оформлено постановление о штрафе: в нем не указана причина штрафа, не разъяснен порядок его обжалования, допущена ошибка в персональных данных и прочее;
- незаконное проведение заседания комиссии ТЦК, которая оштрафовала человека.
Кроме этого, могут отсутствовать основания для выписки штрафа, если:
- украинец не подлежит воинскому учету на законных основаниях: возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и прочее, но военкомы не учли эти факторы;
- уважительные причины для неявки в ТЦК: человек пребывает на лечении, в командировке, выполняет другие важные обязанности и на все это есть документальные подтверждения;
- ТЦК ошиблись и в военном билете или других документах имеется ошибочная информация, из-за чего и наложили штраф.
Штрафы отменяют из-за ненадлежащих действий военкомов. К ним относятся шантаж, угрозы, давление и требование взятки, дискриминация по расовому, религиозному, политическому признакам. Работники ТЦК не имеют права изымать документы у человека.
Обжаловать штраф ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. Для этого нужно написать заявление об обжаловании штрафа, указать в нем персональные данные, реквизиты штрафа, причины, по которым штраф считается неправомерным, доказательства, подтверждающие аргументы.
Далее следует подать заявление в ТЦК, который выписал штраф, это можно сделать лично, отправить по почте или в электронной форме. ТЦК рассмотрит заявление за 10 дней и если его признают обоснованным, штраф отменят.
Напомним, в Украине мобилизуют мужчин до 60 лет, но в возрасте старше 50+ призывают на других условиях. Основания для отсрочки одинаковы.
Фокус ранее писал, как работники ТЦК унизили военного ВСУ с инвалидностью. Глава Ужгородского районного военкомата встречался с потерпевшим и просил прощения за своих подчиненных.