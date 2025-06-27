Штрафи від ТЦК: як правильно їх оскаржити та чи можна заощадити 25 500 гривень

Військовозобов'язаних українців штрафують за ухилення від мобілізації на суму від 17 000 до 25 500 гривень. Однак юристи заявляють про випадки оскарження покарань.

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Юрист Дмитро Франчук розповів агентству "РБК-Україна", коли можна оскаржити штрафи від ТЦК і як правильно це зробити.

Існує низка підстав, за якими вважається, що штраф ТЦК виписали незаконно:

не було законного оповіщення — людині не вручили повістку про явку в ТЦК або повістку видали з порушенням встановлених строків;

неправильно оформлена постанова про штраф: у ній не вказано причину штрафу, не роз'яснено порядок його оскарження, припущено помилку в персональних даних та інше;

незаконне проведення засідання комісії ТЦК, яка оштрафувала людину.

Крім цього, можуть бути відсутніми підстави для виписки штрафу, якщо:

українець не підлягає військовому обліку на законних підставах: вік, стан здоров'я, сімейні обставини та інше, але військкоми не врахували ці чинники;

поважні причини для неявки до ТЦК: людина перебуває на лікуванні, у відрядженні, виконує інші важливі обов'язки і на все це є документальні підтвердження;

ТЦК помилилися й у військовому квитку або інших документах є помилкова інформація, через що і наклали штраф.

Штрафи скасовують через неналежні дії військкомів. До них належать шантаж, погрози, тиск і вимога хабаря, дискримінація за расовою, релігійною, політичною ознаками. Працівники ТЦК не мають права вилучати документи в людини.

Оскаржити штраф ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Для цього потрібно написати заяву про оскарження штрафу, вказати в ній персональні дані, реквізити штрафу, причини, з яких штраф вважається неправомірним, докази, що підтверджують аргументи.

Далі слід подати заяву до ТЦК, який виписав штраф, це можна зробити особисто, надіслати поштою або в електронній формі. ТЦК розгляне заяву за 10 днів і якщо її визнають обґрунтованою, штраф скасують.

Нагадаємо, в Україні мобілізують чоловіків до 60 років, але у віці старше 50+ призивають на інших умовах. Підстави для відстрочки однакові.

Фокус раніше писав, як працівники ТЦК принизили військового ЗСУ з інвалідністю. Голова Ужгородського районного військкомату зустрічався з потерпілим і просив вибачення за своїх підлеглих.