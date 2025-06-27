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Мобілізація з 1 липня: кого призивають після 55 років і куди направляють служити

Працівник ТЦК вручає повістку під час мобілізації в Україні
Фото: УНІАН | Ілюстративне фото. У ЗМІ розібрались, на яких умовах відбувається мобілізація після 55 років

В Україні законно можуть мобілізувати чоловіків до 60 років, але категорію 50+ призивають не на тих самих умовах, що й молодших військовозобов’язаних. Однак підстави для відстрочки або обов’язки в умовах воєнного стану залежно від віку не відрізняються.

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Мобілізація після 55 років можлива. Однак що ближче вік військовозобов’язаного до граничного, то менш привабливим він є для ТЦК, адже після 60-річчя мобілізований зможе подавати рапорт на звільнення. Однак, як попередили в УНІАН 27 червня, призвати на службу можуть навіть у 59 років, і це не буде незаконним.

Підстави для відстрочки у категорії 50+ не відрізняються:

  • за станом здоров’я;
  • через інвалідність;
  • утримання трьох або більше неповнолітніх дітей;
  • догляд за близькими з інвалідністю;
  • піклування про близьких, які не можуть про себе подбати;
  • статус опікуна дитини/дітей-сиріт.

Мобілізація після 55 років: куди можуть направити

Після 50 років у штурмові бригади зазвичай не відправляють, хіба що військовозобов’язаний сам цього захоче. Найчастіше мобілізовані старшого віку служать у тилу, враховується також військово-облікова спеціальність.

Як повідомляв "24 Канал", під час призову категорії 50+ у Сухопутних військах звертають особливу увагу на:

  • стан здоров'я;
  • наявність бойового досвіду;
  • наявність дефіцитної військової спеціальності;
  • освіту та професійні навички.

Старшого чоловіка після мобілізації можуть назначити:

  • оператором зв'язку;
  • водієм;
  • зварювальником;
  • електриком;
  • фінансистом;
  • у логістичні або забезпечувальні підрозділи;
  • до частин технічного обслуговування;
  • в інженерні війська або на будівництво укріплень тощо.

Мобілізація після 55 років: які є обов’язки

Чоловіки віком 50-60 років мають такі ж обов’язки, як і молодші військовозобов’язані, а саме:

  • вчасно оновлювати військово-облікові дані у ТЦК;
  • носити з собою військово-облікові документи й демонструвати їх на вимогу співробітників ТЦК або поліції;
  • не ігнорувати повістки.

Нагадаємо, заступниця начальника Київського районного ТЦК Лариса Козак повідомляли, що після 50 років українці можуть бути мобілізовані, але вони вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Майор підкреслювала, що не стикалась з випадками, коли таких чоловіків скеровували на бойові посади.

У Міністерстві оборони відповіли на чутки, що застосунок "Резерв+" збирає дані користувачів і відстежує їхню геолокацію.