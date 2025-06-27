Мобілізація з 1 липня: кого призивають після 55 років і куди направляють служити
В Україні законно можуть мобілізувати чоловіків до 60 років, але категорію 50+ призивають не на тих самих умовах, що й молодших військовозобов’язаних. Однак підстави для відстрочки або обов’язки в умовах воєнного стану залежно від віку не відрізняються.
Мобілізація після 55 років можлива. Однак що ближче вік військовозобов’язаного до граничного, то менш привабливим він є для ТЦК, адже після 60-річчя мобілізований зможе подавати рапорт на звільнення. Однак, як попередили в УНІАН 27 червня, призвати на службу можуть навіть у 59 років, і це не буде незаконним.
Підстави для відстрочки у категорії 50+ не відрізняються:
- за станом здоров’я;
- через інвалідність;
- утримання трьох або більше неповнолітніх дітей;
- догляд за близькими з інвалідністю;
- піклування про близьких, які не можуть про себе подбати;
- статус опікуна дитини/дітей-сиріт.
Мобілізація після 55 років: куди можуть направити
Після 50 років у штурмові бригади зазвичай не відправляють, хіба що військовозобов’язаний сам цього захоче. Найчастіше мобілізовані старшого віку служать у тилу, враховується також військово-облікова спеціальність.
Як повідомляв "24 Канал", під час призову категорії 50+ у Сухопутних військах звертають особливу увагу на:
- стан здоров'я;
- наявність бойового досвіду;
- наявність дефіцитної військової спеціальності;
- освіту та професійні навички.
Старшого чоловіка після мобілізації можуть назначити:
- оператором зв'язку;
- водієм;
- зварювальником;
- електриком;
- фінансистом;
- у логістичні або забезпечувальні підрозділи;
- до частин технічного обслуговування;
- в інженерні війська або на будівництво укріплень тощо.
Мобілізація після 55 років: які є обов’язки
Чоловіки віком 50-60 років мають такі ж обов’язки, як і молодші військовозобов’язані, а саме:
- вчасно оновлювати військово-облікові дані у ТЦК;
- носити з собою військово-облікові документи й демонструвати їх на вимогу співробітників ТЦК або поліції;
- не ігнорувати повістки.
Нагадаємо, заступниця начальника Київського районного ТЦК Лариса Козак повідомляли, що після 50 років українці можуть бути мобілізовані, але вони вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Майор підкреслювала, що не стикалась з випадками, коли таких чоловіків скеровували на бойові посади.
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