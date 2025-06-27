Мобілізація з 1 липня: кого призивають після 55 років і куди направляють служити

В Україні законно можуть мобілізувати чоловіків до 60 років, але категорію 50+ призивають не на тих самих умовах, що й молодших військовозобов’язаних. Однак підстави для відстрочки або обов’язки в умовах воєнного стану залежно від віку не відрізняються.

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Мобілізація після 55 років можлива. Однак що ближче вік військовозобов’язаного до граничного, то менш привабливим він є для ТЦК, адже після 60-річчя мобілізований зможе подавати рапорт на звільнення. Однак, як попередили в УНІАН 27 червня, призвати на службу можуть навіть у 59 років, і це не буде незаконним.

Підстави для відстрочки у категорії 50+ не відрізняються:

за станом здоров’я;

через інвалідність;

утримання трьох або більше неповнолітніх дітей;

догляд за близькими з інвалідністю;

піклування про близьких, які не можуть про себе подбати;

статус опікуна дитини/дітей-сиріт.

Мобілізація після 55 років: куди можуть направити

Після 50 років у штурмові бригади зазвичай не відправляють, хіба що військовозобов’язаний сам цього захоче. Найчастіше мобілізовані старшого віку служать у тилу, враховується також військово-облікова спеціальність.

Як повідомляв "24 Канал", під час призову категорії 50+ у Сухопутних військах звертають особливу увагу на:

стан здоров'я;

наявність бойового досвіду;

наявність дефіцитної військової спеціальності;

освіту та професійні навички.

Старшого чоловіка після мобілізації можуть назначити:

оператором зв'язку;

водієм;

зварювальником;

електриком;

фінансистом;

у логістичні або забезпечувальні підрозділи;

до частин технічного обслуговування;

в інженерні війська або на будівництво укріплень тощо.

Мобілізація після 55 років: які є обов’язки

Чоловіки віком 50-60 років мають такі ж обов’язки, як і молодші військовозобов’язані, а саме:

вчасно оновлювати військово-облікові дані у ТЦК;

носити з собою військово-облікові документи й демонструвати їх на вимогу співробітників ТЦК або поліції;

не ігнорувати повістки.

Нагадаємо, заступниця начальника Київського районного ТЦК Лариса Козак повідомляли, що після 50 років українці можуть бути мобілізовані, але вони вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Майор підкреслювала, що не стикалась з випадками, коли таких чоловіків скеровували на бойові посади.

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