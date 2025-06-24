"Не відстежує геолокацію": в Міноборони спростували чутки, що "Резерв+" збирає цифрові дані

Мобільний застосунок "Резерв+" не збирає цифрові дані користувачів та не відстежує геолокацію мобільних пристроїв, на яких встановлений цей додаток.

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Поширення подібної дезінформації у мережі має на меті посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків та завадити мобілізаційному процесу в Україні, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

"Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони підкреслили, що кожен користувач може власноруч це перевірити в налаштуваннях свого мобільного пристрою.

"На жодному з опублікованих у мережі скриншотах немає доказів, що йдеться саме про Резерв+. Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, Резерв+ не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях", — зазначили у пресслужбі.

Там також пояснили, що "Резерв+" працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру Оберіг.

"Усі процеси — прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки. Закликаємо користувачів не піддаватися на інформаційні провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам", — наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, адвокатка розповіла, що робити, якщо у "Резерв+" з'явилась відмітка про порушення правил обліку.

Фокус також писав про те, що у "Резерв+" скоро з'явиться нова функція з можливістю сплатити штраф від ТЦК зі знижкою у 50%.