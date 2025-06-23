У "Резерв+" з'явилась відмітка про порушення правил обліку: адвокатка розповіла, що робити

Українець, який оновив дані й не ігнорував повісток, дізнався з застосунку «Резерв+» про те, що у реєстрі військовозобов’язаних він — порушник. Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що «чарівної палички» для такої ситуації не існує, однак і безвихідною ситуація не є.

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Дуже швидко і безболісно прибрати відмітку неможливо, хіба що з’явитись у ТЦК. Однак, як відомо з публікації юристки у соцмережах, найімовірніше в такому випадку "порушника" мобілізують, і тоді відмітка дійсно зникне.

Мобілізація в Україні: що робити, якщо з’явилась відмітка про порушення

Для початку адвокатка радить з’ясувати, чому ця відмітка з’явилась. Зробити це можна:

переглянувши інформацію в "Резерв+";

завітавши особисто у військкомат;

направивши звернення з проханням пояснити причини, яке ТЦК має розглянути за 30 днів;

доручивши адвокату направити відповідний запит.

Вже після того, як військовозобов’язаний з’ясує причину появи відмітки про порушення правил військового обліку, він має кілька варіантів подальших дій:

усунути порушення, наприклад пройти ВЛК або прийти у військкомат; направити у ТЦК заяву про визнання порушення, отримати постанову, сплатити штраф і розраховувати, що відмітка буде скасована; направити у ТЦК вимогу прибрати відмітку, аргументувавши її незаконність; направити у вищий військкомат скаргу на неправомірні дії щодо внесення інформації про порушення; подати позов у суд про оскарження дій ТЦК і зобов’язання прибрати відмітку.

"Як на мене, спосіб 5 — це той спосіб, який має найбільше шансів на позитивний результат. Але одночасно це той спосіб, який займає найбільше часу. Відповідно, вірогідність бути мобілізованим до того, як суд ухвалить рішення по справі, — висока", — зауважила Тарасенко.

Вона додала, що чесно радить друзям, які не мають підстав для відстрочки від мобілізації в Україні або непридатності, самостійно шукати собі місце службу, поки є можливість вибору.

Мобілізація в Україні: відмітка може стати сюрпризом

Адвокатка розповідала у соцмережах про випадок, коли чоловік несподівано побачив у "Резерв+" відмітку про порушення й розшук. При цьому він точно знав, що вчасно уточнив дані й повісток не ігнорував.

У відповідь на адвокатський запит у ТЦК відповіли, що причина — у неуточнені даних і непроходженні ВЛК. Направлення на медогляд при цьому, як стверджувала юристка, чоловік теж не отримував і статус обмежено придатного раніше не мав.

"Інакше кажучи, в розшук людину оголошено без будь-яких законних підстав. І така ситуація — далеко не виключення з загального правила", — підкреслювала вона.

Нагадаємо, представник Житомирського обласного ТЦК Олег Нікітін прокоментував пошук військовозобовʼязаних на сайті продажу авто. Він заявив, що для виконання плану військові змушені "використовувати варіанти, які не виходять за межі законодавства".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація не має бути шоком для українців. Він виступив за прозорість роботи ТЦК.