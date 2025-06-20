В ТЦК визнали, що шукають військовозобов'язаних на сайтах продажу авто (відео)

Представник Житомирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підтвердив народному депутату Олексію Гончаренку, що шукають військовозобов'язаних для мобілізації на сайтах продажу автомобілів.

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Нардеп Гончаренко вів трансляцію засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо ТЦК 19 червня. Він поставив представнику Житомирського обласного ТЦК та СП Олегу Нікітіну питання щодо "злитого" в мережу запису наради, на якій прозвучала рекомендація шукати військовозобов'язаних на сайті AUTO.RIA.

Олексій Гончаренко попросив представника Житомирського ТЦК прокоментувати пошук військовозобов'язаних на сайтах продажу авто. На відео з 37:00

"Хотілося б почути від командувача Сухопутних військ, чи це є й в інших областях, просто ми цього не знаємо, бо не "злиті" записи, і яку відповідальність поніс керівник Житомирського обласного ТЦК", — сказав депутат.

Представник ТЦК зазначив, що Служба безпеки України та військова служба правопорядку з'ясовують, як відео наради опинилося в мережі.

"Для того, щоб виконати плани призову військовозобов'язаних, ми змушені використовувати варіанти, які не виходять за межі законодавства. Ми при цьому не порушуємо норми законодавства", — відповів Олег Нікітін нардепу.

На уточнювальне запитання щодо пошуку військовозобов'язаних на сайтах продажу авто військовий відповів, що ТЦК оповіщує про виклик через домашні адреси за місцем проживання або за місцем навчання чи роботи.

"ТЦК дійсно шукають військовозобов'язаних на сайті AUTO.RIA", — написав Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 20 червня.

В Житомирському ТЦК підтвердили Гончаренку, що шукають військовозобов'язаних на сайті AUTO.RIA Фото: скриншот

"Злив" наради Житомирського ТЦК: деталі

6 травня у Житомирському ТЦК пояснили відео з їхньої наради та назвали "злив" запису "хакерською атакою" росіян для маніпулювання громадською думкою. У відомстві наголосили, що діють у межах чинного законодавства України та призначили службову перевірку щодо інциденту.

На уривку відеоконференції, що потрапив у мережу, представник Житомирського ОТЦК та СП дає працівникам військкоматів поради, де шукати військовозобов'язаних для мобілізації.

"Шукаємо в навчальних закладах студентів, які вчаться та не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню. AUTO.RIA — купляємо автомобілі в цих людей. Будь-які засоби, варіанти вітаються", — звучить на відеозаписі.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу 18 червня заявив, що силова мобілізація вбиває бізнес в Україні. За його словами, "бусифікація" перешкоджає наповненню українського бюджету та фінансуванню армії.

ЗМІ 18 червня повідомляли, що Рада підтримала законопроєкт, що забороняє мобілізацію українським корупціонерам.