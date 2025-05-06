"Маніпулювання": у Житомирському ТЦК пояснили відео з їхньої наради, деталі (фото, відео)

У мережі напередодні зʼявилося відео наради працівників Житомирського ТЦК. Ті вже відреагували, назвавши це провокацією зі сторони росіян.

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Відповідна заява зʼявилася на сторінці Житомирського ТЦК та СП у Facebook.

"Ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак", — зазначили там.

Працівники ТЦК та СП Житомирської області назвали це "хакерською атакою" на їхню систему.

"Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації", — наголосили вони.

У місцевому ТЦК додали, що діють у межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. Ба більше, ті призначили службову перевірку через інцидент.

Відео наради Житомирського ТЦК

Кадри наради Житомирського ТЦК Фото: Скріншот

Відео зі службової наради в Житомирському ТЦК та СП нещодавно потрапило в мережу.

Зокрема, працівники обговорювали питання, як "збирати накопичення".

"Не тільки на поліцію сподіваймось, кого нам приведе, або на групу оповіщення. А також інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які вчаться та не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню. Авто.Ріа — купляємо автомобілі в цих людей. Будь-які засоби, варіанти, вітаються", — звучало на нараді, судячи з відео.

Зокрема, говорили про те, що, мовляв, такого "розслабону", як у квітні, не буде.

Нагадаємо, у Львові працівники ТЦК мобілізували чоловіка без одного кросівка, який застряг у паркані.

Також Фокус писав про те, що начальник відділу одного з ТЦК Рівненської області Юрій Ковалюк скаржився, що командири бездумно відправляють на загибель безліч солдатів. Військком опинився під Краматорськом.