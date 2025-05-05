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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Не пускав сина у ЗСУ: начальника ТЦК після скандального інтерв'ю відправили воювати (фото)

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Фото: ЗСУ | Україна на початку повномасштабної війни з РФ не розрахувала людський ресурс, говорив військком

Начальник відділу одного з ТЦК Рівненської області Юрій Ковалюк скаржився, що командири бездумно відправляють на загибель безліч солдатів. Військком відмовився пустити на війну 22-річного сина і за наказом опинився під Краматорськом.

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Через це інтерв'ю військового перевели через три дні заступником командира військової частини А4728 і відправили на фронт, про це повідомило місцеве видання "Четверта влада".

Військова частина входить до 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, Ковалюка за наказом командувача військ оперативного командування "Захід" відправили під Краматорськ, зазначили автори матеріалу.

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Юрій Ковалюк говорив, що робота в ТЦК — не для нього
Фото: Facebook

Ковалюк розповідав журналістам, що українське військове командування з початку повномасштабної війни не розрахувало людський ресурс.

"Він набагато менший, ніж у моск***й, людей бездумно клали батальйонами", — говорив він.

Військовий визнавав, що робота в ТЦК — не для нього і він хотів би перевестися на посаду заступника комбрига.

Зазначимо, що на скандальне інтерв'ю Ковалюка звернув увагу Рівненський ТЦК і заявив, що він припустився суб'єктивних та оціночних суджень процесів у ЗСУ.

"Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави", — зазначили в ТЦК.

На думку військкомів, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби.

"Не виключаються й інші мотиви", — зауважили вони.

Нагадаємо, в Ужгороді 2 травня співробітники ТЦК влаштували облави по ресторанах і барах. Усіх чоловіків призовного віку відправляли в міський ТЦК, водночас наявність відстрочки або бронювання не була перешкодою.

Позафракційна народна депутатка Мар'яна Безугла раніше говорила, що половина солдатів, які служили в ЗСУ, самовільно залишили бойові частини.