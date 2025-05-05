Не пускал сына в ВСУ: начальника ТЦК после скандального интервью отправили воевать (фото)
Начальник отдела одного из ТЦК Ровненской области Юрий Ковалюк жаловался, что командиры бездумно отправляют на гибель множество солдат. Военком отказался пустить на войну 22-летнего сына и по приказу оказался под Краматорском.
Из-за этого интервью военного перевели через три дня заместителем командира воинской части А4728 и отправили на фронт, об этом сообщило местное издание "Четвертая власть".
Воинская часть входит в 56-ю отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду, Ковалюка по приказу командующего войсками оперативного командования "Запад" отправили под Краматорск, отметили авторы материала.
Ковалюк рассказывал журналистам, что украинское военное командование с начала полномасштабной войны не рассчитало человеческий ресурс.
"Он гораздо меньше, чем у моск***й, людей бездумно клали батальонами", — говорил он.
Военный признавал, что работа в ТЦК — не для него и он хотел бы перевестись на должность заместителя комбрига.
Отметим, что на скандальное интервью Ковалюка обратил внимание Ровненский ТЦК и заявил, что он допустил субъективные и оценочные суждения процессов в ВСУ.
"Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства", — отметили в ТЦК.
По мнению военкомов, на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.
"Не исключаются и другие мотивы", — заметили они.
Напомним, в Ужгороде 2 мая сотрудники ТЦК устроили облавы по ресторанам и барам. Всех мужчин призывного возраста отправляли в городской ТЦК, при этом наличие отсрочки или бронирования не было препятствием.
Внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая ранее говорила, что половина служивших в ВСУ солдат самовольно оставили боевые части.