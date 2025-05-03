"Забирают всех, даже с бронированием": в Ужгороде состоялся масштабный рейд ТЦК и полиции (видео)

В Ужгороде 2 мая продолжается масштабный совместный рейд работников ТЦК и Национальной полиции: рестораны и бары попали под "облаву", там всех мужчин призывного возраста проверяют и отправляют в городской ТЦК, даже при наличии отсрочки или бронирования.

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О массированном рейде в областном центре Закарпатья рассказал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"Масштабный рейд ТЦК и полиции в Ужгороде — рестораны и бары под контролем, людей массово везут в военкомат", — сообщил Глагола.

Также журналист обнародовал кадры, на которых видно, как мужчин "пакуют" в автомобили.

По его словам, в Ужгородский ТЦК отправляют всех мужчин призывного возраста, даже тех, у кого есть бронирование или отсрочка. Под рейд попали даже правоохранители, отметил журналист.

"На месте работают не менее 7 патрульных авто и 5 микроавтобусов. Один из бусов возле PubHouse уже почти заполнен", — отметил Глагола.

В местных ресторанах и барах персонал не трогают — под "облаву" попали только посетители. Документацию тех, кто попал в городской ТЦК, проверяют уже в самом территориальном центре.

По свидетельствам журналиста, рейд полиции и ТЦК в Ужгороде такого масштаба происходит впервые с начала этого года.

Местные Telegram-каналы также сообщили, что бусы ТЦК блокировали движение других автомобилей по улицам Ужгорода. Из-за этого, пишет "Ужгород Online", люди разбежались, а работники ТЦК начали их догонять и задерживать.

Напомним, в Одесской области 2 мая полицейская наехала автомобилем на девочку, а ее отца после этого забрали ТЦК, когда тот подошел к машине, чтобы выяснить случившуюся ситуацию.

29 апреля в Генштабе ВСУ рассказали, что работников ТЦК будут направлять в боевые части: это касается тех, кто не имеет ограничений по состоянию здоровья и боевого опыта.