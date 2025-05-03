"Забирають всіх, навіть з бронюванням": в Ужгороді відбувся масштабний рейд ТЦК і поліції (відео)

В Ужгороді 2 травня триває масштабний спільний рейд працівників ТЦК та Національної поліції: ресторани та бари потрапили під "облаву", там усіх чоловіків призовного віку перевіряють та відправляють до міського ТЦК, навіть за наявності відстрочки чи бронювання.

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Про масований рейд в обласному центрі Закарпаття розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

"Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат", — повідомив Глагола.

Також журналіст оприлюднив кадри, на яких видно, як чоловіків "пакують" до автомобілів.

За його словами, до Ужгородського ТЦК відправляють усіх чоловіків призовного віку, навіть тих, у кого є бронювання або відстрочка. Під рейд потрапили навіть правоохоронці, зазначив журналіст.

"На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений", — зазначив Глагола.

У місцевих ресторанах та барах персонал не чіпають — під "облаву" потрапили лише відвідувачі. Документацію тих, хто потрапив до міського ТЦК, перевіряють вже у самому територіальному центрі.

За свідченнями журналіста, рейд поліції та ТЦК в Ужгороді такого масштабу відбувається вперше з початку цього року.

Місцеві Telegram-канали також повідомили, що буси ТЦК блокували рух інших автомобілів по вулицях Ужгорода. Через це, пише "Ужгород Online", люди порозбігалися, а працівники ТЦК почали їх доганяти та затримувати.

Нагадаємо, в Одеській області 2 травня поліцейська наїхала автомобілем на дівчинку, а її батька після цього забрали ТЦК, коли той підійшов до машини, аби з'ясувати ситуацію, що трапилася.

29 квітня у Генштабі ЗСУ розповіли, що працівників ТЦК будуть направляти до бойових частин: це стосується тих, хто не має обмежень за станом здоров'я і бойового досвіду.