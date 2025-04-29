Працівників ТЦК направлятимуть до бойових частин: у Генштабі розповіли деталі

Співробітників Територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки, які не мають обмежень за здоров'ям і бойового досвіду, переводитимуть для виконання бойових завдань на передову.

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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України 29 квітня.

Зазначається, що за рішенням головнокомандувача ЗСУ у ТЦК та СП тривають перевірки особового складу з бойовим досвідом. За її результатами військовослужбовців без бойового досвіду та обмежень за станом здоров'я направлятимуть до частин у зонах ведення бойових дій. Їхні посади натомість займатимуть військові, що отримали поранення, контузії та не можуть продовжувати виконувати завдання у бойових підрозділах.

"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", — пояснили в Генштабі.

Пресслужба відомства зазначила, що з 2022 до 2025 року було проведено ротацію всіх керівників ТЦК та СП, і на сьогодні майже 70% співробітників терцентрів мають бойовий досвід, а близько половини особового складу отримали на передовій поранення (контузії). Крім того, 20% персоналу ТЦК — це цивільні особи, працівники ЗСУ.

"Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо", — відзвітували в Генеральному штабі.

Зазначається, що процес координуватиме один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.

Співробітників ТЦК переводять на передову: що відомо

Полковник Віталій Ткаченко, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України у відповіді на запит журналістів 9 квітня повідомляв, що протягом 2024-го та початку 2025 року 70% військових ТЦК перевели на передову. За словами Ткаченка, до бойових підрозділів направили "майже всіх придатних" співробітників територіальних центрів.

Нагадаємо, начальник Пологівського територіального центру комплектування в Запорізькій області, підполковник Віктор Юрчук в опублікованому 7 квітня інтерв'ю сказав, що "воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК".