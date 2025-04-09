"Майже всіх придатних": 70% військових ТЦК перевели на передову

В командуванні Сухопутних військ ЗСУ кажуть, що близько 70% співробітників ТЦК, у яких немає обмежень за станом здоров'я, у 2024-2025 роках були переведені до бойових частин.

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Таку відповідь дав на запит видання "Главком" полковник Віталій Ткаченко, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України, у підпорядкуванні якого перебувають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

За його словами, військові з пораненнями чи контузіями після участі в боях на передовій складають половину штату ТЦК та СП.

Начальник управління персоналу зазначив, що з осені 2024 року склад ТЦК по всій Україні зазнав змін: до бойових частин ЗСУ були переведені майже 70% придатних до служби на фронті військовослужбовців.

У пресслужбі Сухопутних військ дали відповідь у відсотках від абсолютного числа та не назвали конкретну кількість переведених військових, оскільки така інформація не підлягає оприлюдненню під час війни,

"Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову", — пояснило журналістам неназване джерело в штабі Сухопутних військ.

Нагадаємо, 8 квітня начальник другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у Рівненській області Юрій Ковалюк заявив, що не пустить сина в ЗСУ, бо деякі українські командири, за його словами, "бездумно клали батальйонами" людський ресурс української армії.

У Рівненському ТЦК того ж дня пояснили заяву Ковалюка його особистими обставинами та "втомою від служби".

Начальник Пологівського територіального центру комплектування в Запорізькій області, підполковник Віктор Юрчук в інтерв'ю 7 квітня заявив, що воювати на фронті значно легше, ніж працювати в ТЦК.