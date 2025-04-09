"Почти всех годных": 70% военных ТЦК перевели на передовую

В командовании Сухопутных войск ВСУ говорят, что около 70% сотрудников ТЦК, у которых нет ограничений по состоянию здоровья, в 2024-2025 годах были переведены в боевые части.

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Такой ответ дал на запрос издания "Главком" полковник Виталий Ткаченко, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в подчинении которого находятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

По его словам, военные с ранениями или контузиями после участия в боях на передовой составляют половину штата ТЦК и СП.

Начальник управления персонала отметил, что с осени 2024 года состав ТЦК по всей Украине претерпел изменения: в боевые части ВСУ были переведены почти 70% годных к службе на фронте военнослужащих.

В пресс-службе Сухопутных войск дали ответ в процентах от абсолютного числа и не назвали конкретное количество переведенных военных, поскольку такая информация не подлежит обнародованию во время войны,

"Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую", — пояснил журналистам неназванный источник в штабе Сухопутных войск.

Напомним, 8 апреля начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в Ривненской области Юрий Ковалюк заявил, что не пустит сына в ВСУ, потому что некоторые украинские командиры, по его словам, "бездумно клали батальонами" человеческий ресурс украинской армии.

В Ривненском ТЦК в тот же день объяснили заявление Ковалюка его личными обстоятельствами и "усталостью от службы".

Начальник Пологовского территориального центра комплектования в Запорожской области, подполковник Виктор Юрчук в интервью 7 апреля заявил, что воевать на фронте значительно легче, чем работать в ТЦК.