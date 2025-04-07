"Воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК", — руководитель Пологовского терцентра (видео)

В Пологовском Терцентре комплектования и соцподдержки считают, что их работа тяжелее, чем у бойцов на фронте.

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Об этом в интервью телеканалу TV5 сказал начальник Пологовского территориального центра комплектования в Запорожской области, подполковник Виктор Юрчук.

По его словам, работать в ТЦК труднее, чем воевать на фронте, поскольку работники ТЦК постоянно сталкиваются с нагрузкой, потому что им необходимо пополнять личный состав на фронт.

"У тебя есть подразделение, есть люди — организуй работу. План дали — выполняй. Поверьте мне, воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК. Это очень тяжелая работа, потому что мы должны комплектовать Вооруженные силы: кто-то идет на ротацию, кто-то ранен — должны пополнять", — сказал Юрчук.

Он также отметил, что российские спецслужбы активно работают против ТЦК, привлекая мирных граждан, в частности, подростков, к устройству провокаций.

"Россияне все для того делают: нанимают наших подростков через свои спецслужбы, чтобы те носили бомбы, устраивали провокации против ТЦК", — сказал он.

Юрчук заявил, что у них в ТЦК работают в основном демобилизованные бойцы. Он считает, что подходы к работе Терцентров надо менять и менять подходы. Их ТЦК выполняет план по мобилизации и занимает первое место по показателям работы.

"90% ТЦК работают по совести и по закону", — добавил он.

Виктор Юрчук рассказал, что воевал в артиллерийском подразделении, был командиром реактивного дивизиона, освобождал Херсонщину, участвовал в боях под Бахмутом. Он добавил, что негативно относится к уклонистам, поскольку сам воевал.

Напомним, что в Хмельницкой области судили мужчину, который ударил стулом работника территориального центра и соцподдержки. Он признан виновным в уголовном правонарушении. Конфликт произошел из-за вопроса, что то делает в Украине.

Также сообщалось, что в Виннице работница ТЦК душила мужчину за отказ подписывать анкету, а ее коллега нанес ему несколько ударов в лицо.