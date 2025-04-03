Поставил не тот вопрос: в Хмельницкой области мужчина избил работника ТЦК стулом

В Хмельницкой области судили мужчину, который ударил стулом работника территориального центра и соцподдержки. Он признан виновным в уголовном правонарушении.

Related video

Об этом говорится в приговоре Шепетовского городского районного суда Хмельницкой области.

Отмечается, что мужчина находился в кабинете ТЦК, и его возмутили высказывания работника терцентра по поводу мобилизации. Он схватил стул и ударил им работника ТЦК по голове. Тот успел прикрыть ее руками.

В результате удара у военнослужащего обнаружили синяк на лбу и плече, которые квалифицировали как легкие телесные повреждения, поэтому военнообязанного обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины.

В суде обвиняемый рассказал, что в тот день его доставили в ТЦК для уточнения данных. После прохождения врачей, находясь на втором этаже в помещении кабинета, работник ТЦК спросил у него, почему он проживает в Украине. Возмутившись от такого высказывания, он взял стул и ударил его по голове.

В суде мужчина признал свою вину, раскаялся и извинился.

Суд признал мужчину виновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 125 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 (пятидесяти) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что в Виннице работница ТЦК душила мужчину за отказ подписывать анкету, а ее коллега нанес ему несколько ударов в лицо.