Поставив не те питання: на Хмельниччині чоловік побив працівника ТЦК стільцем

На Хмельниччині судили чоловіка, який вдарив стільцем працівника територіального центру та соцпідтримки. Його визнано винним у кримінальному правопорушенні.

Related video

Про це йдеться у вироку Шепетівського міського районного суду Хмельницької області.

Зазначається, що чоловік перебував у кабінеті ТЦК, і його обурили висловлювання працівника терцентру з приводу мобілізації. Він схопив стілець і вдарив ним працівника ТЦК по голові. Той встиг прикрити її руками.

Внаслідок удару у військовослужбовця виявили синець на лобі та плечі, які кваліфікували як легкі тілесні ушкодження, тому військовозобов'язаного звинуватили у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.

У суді обвинувачений розповів, що того дня його доправили до ТЦК для уточнення даних. Після проходження лікарів, перебуваючи на другому поверсі у приміщенні кабінету, працівник ТЦК запитав у нього, чому він проживає в Україні. Обурившись від такого висловлювання, він взяв стілець та вдарив його по голові.

У суді чоловік визнав свою провину, розкаявся і перепросив.

Суд визнав чоловіка винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 125 КК України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що у Вінниці працівниця ТЦК душила чоловіка за відмову підписувати анкету, а її колега завдав йому кілька ударів в обличчя.