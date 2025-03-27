В Виннице работница ТЦК душила мужчину за отказ подписывать анкету

Мужчина, который имел действующее бронирование, получил повестку. В ТЦК его направили к заместителю руководителя, которая набросилась на него с кулаками.

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В Виннице заместитель начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП ударила по голове и душила военнообязанного мужчину, а ее коллега нанес ему несколько ударов в лицо. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Событие произошло в сентябре 2024 года. В ТЦК пришел человек, который имел действующее бронирование, потому что работал на предприятии критической инфраструктуры, но получил повестку. Его направили к заместителю руководителя.

Женщина была недовольна поведением мужчины и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того как мужчина не согласился, она ударила его по голове, а затем начала душить.

В этот момент в помещении находился другой военнослужащий — подчиненный чиновницы. Он нанес мужчине не менее 3 ударов по голове и в лицо. Потерпевший ничего не подписал и обратился в ГБР.

Сейчас решается вопрос об отстранении должностных лиц военкомата от исполнения служебных обязанностей и избрании им меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что 23 марта сообщалось, что работники ТЦК избили пенсионерку в Киеве, которая отбивала военнообязанного.

Также 19 марта в соцсетях сообщалось, что в Харькове работники ТЦК якобы сбили велосипедиста, чтобы его мобилизовать. В ТЦК эту информацию не комментировали.