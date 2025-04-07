"Воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК", — керівник Пологівського терцентру (відео)

У Пологівському Терцентрі комплектування та соцпідтримки вважають, що їхня робота важча, ніж у бійців на фронті.

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Про це в інтерв’ю телеканалу TV5 сказав начальник Пологівського територіального центру комплектування в Запорізькій області, підполковник Віктор Юрчук.

За його словами, працювати в ТЦК важче, ніж воювати на фронті, оскільки працівники ТЦК постійно стикаються із навантаженням, бо їм необхідно поповнювати особовий склад на фронт.

"У тебе є підрозділ, є люди — організуй роботу. План дали — виконуй. Повірте мені, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота, бо ми мусимо комплектувати Збройні сили: хтось іде на ротацію, хтось поранений — мусимо поповнювати", — сказав Юрчук.

Він також зазначив, що російські спецслужби активно працюють проти ТЦК, залучаючи мирних громадян, зокрема, підлітків, до влаштування провокацій.

"Росіяни все для того роблять: наймають наших підлітків через свої спецслужби, щоб ті носили бомби, влаштовували провокації проти ТЦК", — сказав він.

Юрчук заявив, що в них в ТЦК працюють здебільшого демобілізовані бійці. Він вважає, що підходи до роботи Терцентрів треба змінювати і змінювати підходи. Їхній ТЦК виконує план по мобілізації і займає перше місце за показниками роботи.

"90% ТЦК працюють по совісті і по закону", — додав він.

Віктор Юрчук розповів, що воював в артилерійському підрозділі, був командиром реактивного дивізіону, звільняв Херсонщину, брав участь у боях під Бахмутом. Він додав, що негативно ставиться до ухилянтів, оскільки сам воював.

Нагадаємо, що на Хмельниччині судили чоловіка, який вдарив стільцем працівника територіального центру та соцпідтримки. Його визнано винним у кримінальному правопорушенні. Конфлікт стався через питання, що то робить в Україні.

Також повідомлялося, що у Вінниці працівниця ТЦК душила чоловіка за відмову підписувати анкету, а її колега завдав йому кілька ударів в обличчя.