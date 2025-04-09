"Усталость от службы": в Ривненском ТЦК отреагировали на то, что начальник не пустит сына в ВСУ

Начальник Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в Ривненской области Юрий Ковалюк заявил, что не отпустит своего 22-летнего сына в армию, из-за личных обстоятельств или усталости от службы.

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Об этом говорится в заявлении, распространенном Ривненским областным ТЦК и СП.

"Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства. Вероятно, на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы. Не исключаются и другие мотивы", — говорится в сообщении.

В Ривненском ТЦК напомнили, что во вторник, 8 апреля, средства массовой информации распространили "субъективные заявления" начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП Юрия Ковалюка.

"Последний по собственной инициативе обнародовал оценочные суждения относительно мобилизационных мероприятий, "моральной усталости" личного состава и якобы "халатного отношения" к "человеческому ресурсу" в Вооруженных Силах Украины", — отметили в областном ТЦК и СП.

Там также отметили свою открытость к публичному диалогу и надлежащий уровень взаимодействия с личным составом.

"Наша главная цель — обеспечение Победы над российским агрессором!", — подчеркнули в Ривненском ТЦК и СП.

Напомним, начальник ТЦК Юрий Ковалюк признался, что не пустит своего сына в ряды ВСУ. По его словам, молодым ребятам придется служить в "мясных бригадах", где слишком низкая выживаемость личного состава.

Фокус также писал о том, что желающим воевать по "Контракту 18-24" предлагают исключительно 9 солдатских специальностей. Им не разрешают проходить обучение на сержантские должности.