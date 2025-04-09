"Втома від служби": в Рівненському ТЦК відреагували на те, що начальник не пустить сина до ЗСУ

Начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у Рівненській області Юрій Ковалюк заявив, що не відпустить свого 22-річного сина в армію, через особисті обставини або втому від служби.

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Про це йдеться у заяві, поширеній Рівненським обласним ТЦК та СП.

"Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви", — йдеться у повідомленні.

В Рівненському ТЦК нагадали, що у вівторок, 8 квітня, засоби масової інформації поширили "суб’єктивні заяви" начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка.

"Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, "моральної втоми" особового складу та нібито "халатного ставлення" до "людського ресурсу" у Збройних Силах України", — зазначили в обласному ТЦК та СП.

Там також наголосили на своїй відкритості до публічного діалогу та належному рівні взаємодії з особовим складом.

"Наша головна мета — забезпечення Перемоги над російським агресором!", — підкреслили в Рівненському ТЦК та СП.

Нагадаємо, начальник ТЦК Юрій Ковалюк зізнався, що не пустить свого сина до лав ЗСУ. За його словами, молодим хлопцям доведеться служити в "м'ясних бригадах", де занадто низька виживаність особового складу.

Фокус також писав про те, що охочим воювати за "Контрактом 18-24" пропонують виключно 9 солдатських спеціальностей. Їм не дозволяють проходити навчання на сержантські посади.