"Є лише солдатські спеціальності": в ЗСУ розповіли про обмеження за "Контрактом 18-24" (відео)

Добровольці в межах "Контракту 18-24" можуть обирати фах лише з 9 солдатських спеціальностей і не мають можливості проходити навчання на сержантські посади, каже заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка. За його словами, Кабінет міністрів України готує постанову, яка розширить перелік, але поки рекрути стикаються з обмеженнями.

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Про це заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України Ігор Швайка сказав в ефірі "Новини.Live" 7 квітня.

Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка про мобілізацію за "Контрактом 18-24". На відео з 1:09:47.

Ігор Швайка зазначає, що постанова Кабміну, яка розширить перелік спеціальностей за "Контрактом 18-24", уже є на виході. Проте зараз молоді люди віком від 18 до 25 років можуть обирати лише з солдатських спеціальностей.

"Є лише 9 спеціальностей в першому варіанті, за межі яких ти не можеш вийти. Чому сплачується така заохочувальна премія? Тому що це є основні солдатські посади: піхотного, розвідувального і стрілецького напрямків. Якщо ти хочеш зробити кар'єру або навчитися на сержантську посаду, для тих людей, які уклали такий контракт, є обмеження, і вони не можуть за нього вийти", — пояснив військовий.

Він нагадав, що за умовами експериментального проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24" 1 мільйон гривень заохочувальної виплати добровольці отримають частинами:

200 тисяч грн — за укладення контракту;

300 тисяч грн — після закінчення навчання і зарахування у військову частину;

500 тисяч грн — після закінчення річного або пролонгованого контракту, тобто за рік після укладення самого контракту.

За словами Ігоря Швайки, Сили територіальної оборони так само приймають молодих добровольців на річний контракт

"Попри відсутність виплати мільйона гривень, у нас є можливість навчити вас, перевести на іншу спеціальність, рекрут зможе навчитися на сержантське звання, навчитись на фаховій підготовці та стати оператором безпілотних літальних апаратів або засобів радіоелектронної боротьби. Це власне тема номер один сьогоднішнього дня, оскільки перед нами всіма стоїть задача максимально швидко та якісно укомплектувати підрозділи БПЛА", — сказав заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО.

"Контракт 18-24": деталі

Нагадаємо, проєкт "Контракт 18-24" стартував в Україні 11 лютого. Однорічний контракт передбачає виплату в розмірі 1 млн грн додатково до зарплати та соціальні пільги: вступ до університету на бюджет, безвідсоткова іпотека, дозвіл на виїзд за кордон тощо.

У Міноборони 29 березня пояснили, що отримати виплату в розмірі 1 млн гривень за "Контрактом 18-24" можуть також добровольці, які були прийняті або призвані на військову службу після 24 лютого 2022 року у віці до 25 років та мають не менше 6 місяців досвіду безпосередньої участі у бойових діях на 13 лютого 2025 року.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко 1 квітня повідомив, що за рішенням Кабінету міністрів України виплати за вступ на службу в розмірі мільйона гривень зможуть отримати бійці не лише ЗСУ, а й Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.