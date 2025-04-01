Мільйон за "Контракт 18-24" тепер не тільки в ЗСУ: кому ще обіцяють виплати за вступ на службу

Одноразову виплату у мільйон гривень зможуть отримати не тільки контрактники Збройних сил України віком від 18 до 24 років. Вона також поширюється й на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, Кабінет міністрів розширив дію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до військової служби.

За словами нардепа, одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень виплачуватимуть військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, які:

до 25 років були прийняті або призвані на службу під час воєнного стану (з 24 лютого 2022 року).

відслужили в бойових умовах не менше шести місяців.

брали безпосередню участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, у "сірій зоні" або навіть на території держави-агресора.

Олексій Гончаренко додав, що також змінюється підхід до визначення посад. Зокрема, Генеральний штаб Збройних сил, Нацгвардія та Держприкордонслужба самостійно затверджуватимуть перелік штатних позицій для військовослужбовців віком 18-25 років, які підписують контракт. Крім цього, спрощено проходження медогляду, зокрема процедуру обстеження у психіатра.

Нагадаємо, що від 11 лютого в Україні стартував новий проєкт "Контракт 18-24", який передбачає залучення до лав Збройних сил України молоді віком від 18 до 24 років. Їм планується виплатити одноразову фінансову винагороду в розмірі 1 млн грн.

Того ж дня речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що отримати виплату у розмірі одного мільйона гривень можуть також ті військовослужбовці, які долучилися до лав ЗСУ добровільно ще до появи нових умов контракту. Йдеться про добровольців, які приєдналися з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у віці до 25 років. Пізніше в Міністерстві оборони пояснили, як отримати виплату.