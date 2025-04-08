"Людей кладуть батальйонами": начальник ТЦК зізнався, що не пустить сина в ЗСУ

Начальник ТЦК у Рівненській області Юрій Ковалюк не відпустить свого 22-річного сина в армію. Деякі командири ЗСУ бездумно відправляють на смерть батальйони солдатів.

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Про нюанси армійської служби воєнком розповів в інтерв'ю виданню "Четверта влада".

Син Ковалюка цього року закінчив Львівський торговельно-економічний університет і зараз чекає, щоб відучилася його наречена.

"Я його не пущу. Не пущу в армію, це вже все, досить. Синові 22 роки", — зазначив воєнком.

Далі начальник ТЦК відверто почав розповідати про те, що відбувається в українській армії.

"Розумієте, я сам бачив, як воно відбувається... Просто з початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, ніж у моск***й, людей бездумно клали батальйонами... Ось зараз випливе Бахмут, Бахмут випливе", — зазначив він.

За словами воєнкома, у Бахмуті тільки в його підрозділі за неповний місяць загинули 24 людини. Крім цього, ще 111 солдатів, включно з ним, дістали поранення.

Два роки тому зник безвісти зять начальника ТЦК при вході в Бахмут. А його дочка служить у Рівненському районному ТЦК.

"У нас зараз династія ТЦК. Щоправда, вона служила у мене в розвідбаті раніше солдатом. Ось закінчила кафедру і пішла", — повідомив він.

Ковалюк заявив, що відмовляє молодь віком від 18 до 24 років укладати контракти на службу в армії. За його словами, хлопцям доведеться служити в "м'ясних бригадах", де занадто низька виживаність особового складу.

"Під цю програму підуть ті пацани, яким потрібні гроші. А самі не знають, що гроші можуть і не отримати. Зараз ось субота-неділя — по нулях, не поставив нікого (у план мобілізації, — ред.). Завтра вже налаштовуюся на нараді на сувору догану", — продовжив він.

Нагадаємо, охочим воювати за "Контрактом 18-24" пропонують виключно 9 солдатських спеціальностей. Їм не дозволяють проходити навчання на сержантські посади.

У Дрогобичі водії автобусів не вийшли на маршрути через силову мобілізацію в місті. Одного з водіїв працівники ТЦК і поліцейські зняли з робочого місця.