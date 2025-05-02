Поліцейська наїхала на дівчинку, тата якої після цього забрали в ТЦК: деталі (фото, відео)

Поліцейська нібито задивилася в телефон і збила семирічну дівчинку на Одещині. Коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції вияснити ситуацію, його одразу ж мобілізували.

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Про це повідомила мама дівчинки.

Інцидент стався 29 квітня 2025 року о 16:20 на центральній площі міста Татарбунари Одеської області.

"В цей період співробітницею поліції, Алісою Маркович, був здійснений наїзд на мою семирічну дитину Софію Сухоліту, яка переходила дорогу по пішохідному переходу", — розповіла Тетяна Коновалюк.

Дитина не отримала серйозних травм. Її тато став свідком ДТП.

"Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Чоловік підбіг і витягнув дитину з-під лівого колеса та перемістив її в нашу машину", — зазначила мама дівчинки.

За словами Тетяни, водійка після цього навіть не викликала швидку допомогу та поліцію. Ба більше, вона перемістилася на пасажирське місце.

Тим часом батько постраждалої викликав поліцію, а ті в свою чергу, зателефонували у швидку допомогу.

За даними поліції, дівчинку оглянули лікарі, вона отримала незначні садна, і була відпущена додому. Перевірка водійки на стан сп’яніння показала, що та була у тверезому стані.

Стосовно співробітниці поліції склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: за статтею 124 — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та частиною 1 статті 126 — керування транспортним засобом без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності). Їй загрожує штраф або позбавлення водійських прав від 6 місяців до 1 року

В Одеській області поліцейська наїхала на дівчинку Фото: Тетяна Коновалюк/Facebook

Наступного дня чоловік Тетяни Коновалюк пішов до відділу поліції для отримання інформації щодо розслідування, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої. Після цього він зник. Жінка почала шукати свого чоловіка, і виявилося, що щодо нього почали процес мобілізації.

"Дізналася, що його вивезли із відділку поліції передали представникам ТЦК та СП для мобілізації", — написала мама дівчинки.

Зокрема, Тетяна звинуватила поліцію в ймовірному корупційному тиску з боку винуватця ДТП.

Уже 2 травня мешканка Одеської області розповіла, що в її чоловіка почалися проблеми зі здоровʼям.

"Вчора у мого чоловіка, Сухоліти Олександра, якого вже другу добу утримували в ТЦК, стався гіпертонічний криз (на дану хворобу він страждає ще з 2018-2019 року, про що є відповідні медичні висновки та виписки про лікування в стаціонарі лікарні)", — зазначила Тетяна.

Близько першої ночі батька постраждалої дівчинки швидкою допомогою доставили до лікарні. Уночі йому проводили відповідні медичні процедури. А зранку, за словами Тетяни, в палату прийшли співробітники ТЦК та наряд з поліції, щоб знову його забрати до ТЦК. Вона навіть показала відповідне відео.

Наразі реакції обласного Одеського ТЦК немає. Така ж ситуація на сторінках місцевої поліції.

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