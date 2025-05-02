Полицейская наехала на девочку, папу которой после этого забрали в ТЦК: детали (фото, видео)

Полицейская якобы засмотрелась в телефон и сбила семилетнюю девочку в Одесской области. Когда отец пострадавшей пошел в местное отделение полиции выяснить ситуацию, его сразу же мобилизовали.

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Об этом сообщила мама девочки.

Инцидент произошел 29 апреля 2025 года в 16:20 на центральной площади города Татарбунары Одесской области.

"В этот период сотрудницей полиции, Алисой Маркович, был совершен наезд на моего семилетнего ребенка Софию Сухолиту, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", — рассказала Татьяна Коновалюк.

Ребенок не получил серьезных травм. Ее папа стал свидетелем ДТП.

"Когда ребенок прошел половину дороги, на его глазах машина сбивает его и 11 метров и протягивает к следующему пешеходному переходу. Отец начал кричать, чтобы водитель остановила транспортное средство, поскольку в это время она отвлеклась на мобильный телефон и не увидела, что сбила ребенка. Только после его крика машина остановилась. Мужчина подбежал и вытащил ребенка из-под левого колеса и переместил его в нашу машину", — отметила мама девочки.

По словам Татьяны, водитель после этого даже не вызвала скорую помощь и полицию. Более того, она переместилась на пассажирское место.

Тем временем отец пострадавшей вызвал полицию, а те в свою очередь, позвонили в скорую помощь.

По данным полиции, девочку осмотрели врачи, она получила незначительные ссадины, и была отпущена домой. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что та была в трезвом состоянии.

В отношении сотрудницы полиции составили административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: по статье 124 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства и частью 1 статьи 126 — управление транспортным средством без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности). Ей грозит штраф или лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года

В Одесской области полицейская наехала на девочку Фото: Тетяна Коновалюк/Facebook

На следующий день муж Татьяны Коновалюк пошел в отдел полиции для получения информации о расследовании, предоставления объяснений и оформления статуса ребенка как потерпевшего. После этого он исчез. Женщина начала искать своего мужа, и оказалось, что в отношении него начали процесс мобилизации.

"Узнала, что его вывезли из отделения полиции передали представителям ТЦК и СП для мобилизации", — написала мама девочки.

В частности, Татьяна обвинила полицию в вероятном коррупционном давлении со стороны виновника ДТП.

Уже 2 мая жительница Одесской области рассказала, что у ее мужа начались проблемы со здоровьем.

"Вчера у моего мужа, Сухолиты Александра, которого уже вторые сутки удерживали в ТЦК, произошел гипертонический криз (данной болезнью он страдает еще с 2018-2019 года, о чем есть соответствующие медицинские заключения и выписки о лечении в стационаре больницы)", — отметила Татьяна.

Около часа ночи отца пострадавшей девочки скорой помощью доставили в больницу. Ночью ему проводили соответствующие медицинские процедуры. А утром, по словам Татьяны, в палату пришли сотрудники ТЦК и наряд из полиции, чтобы снова его забрать в ТЦК. Она даже показала соответствующее видео.

Пока реакции областного Одесского ТЦК нет. Такая же ситуация на страницах местной полиции.

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