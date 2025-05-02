Покушение на Стерненко: нападавшей сообщили о подозрении и изберут меру пресечения

Женщине, задержанной 1 мая за нападение на волонтера и активиста Сергея Стерненко, объявили подозрение в государственной измене и покушении на убийство. Ей будут избирать меру пресечения.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины. Отмечается, что вопрос об избрании меры пресечения будет решать Шевченковский районный суд 2 мая.

Действия нападающей квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Она задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — отметили в пресс-службе.

Что известно о нападавшей на Сергея Стерненко

Нападающая 1979 года рождения родом из Одесской области. Однако она зарегистрирована и проживала в Киеве.

Женщина арендовала квартиру в жилом комплексе в Киеве, где живет Сергей Стерненко, и следила за ним. По предварительной информации, средства на покушение, в том числе и на аренду жилья, поступали на ее банковские счета от российских спецслужб. После поступления денег она снимала их через различные банкоматы и банковские кассы.

Нападение на Сергея Стерненко: подробности

Напомним, в четверг, 1 мая, волонтер сообщил, что на него было совершено нападение. Он добавил, что угрозы его жизни нет.

Позже стало известно, что нападавшая на Сергея Стерненко задержана. СМИ обнародовали видео нападения. Покушение на Сергея Стерненко было совершено из огнестрельного оружия.

Сам блогер отметил, что его прооперировали. Пуля вышла навылет и жизненно важных органов она не задела. Волонтер также поделился первым фото из больницы после ранения.

Впоследствии мужчина рассказал, почему на него напали именно 1 мая. Он связал нападение с событиями пророссийскими митингами 2 мая 2014 года в Одессе.

Добавим, что это уже четвертое нападение на Сергея Стерненко. Первые три состоялись в 2018 году.