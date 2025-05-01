Покушение на Сергея Стерненко: опубликовано видео нападения

В сети появилось видео покушения на украинского волонтера и блогера Сергея Стерненко, нападение на которого совершено в четверг, 1 мая.

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Видеозапись опубликовало издание "Украинская правда".

Камеры зафиксировали момент, когда женщина ожидала волонтера возле одного из зданий, а затем выстрелила. Однако сотрудники Службы безопасности Украины успели остановить покушение.

Издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что нападавшая на Сергея Стерненко арендовала квартиру в жилом комплексе в Киеве, где живет блогер, и следила за ним. Средства на покушение, в том числе и на аренду жилья поступали на ее банковские счета от российских спецслужб. После поступления денег она снимала через различные банкоматы и банковские кассы.

Журналисты рассказали, что нападающая 1979 года рождения родом из Одесской области. Однако она зарегистрирована и проживала в Киеве.

Сам Сергей Стерненко отметил, что ровно 7 лет назад в этот же день на него было совершено второе покушение. Сейчас нападавший осужден.

Впоследствии он добавил, что нападавшая имела оружие — "нелегальный короткоствол".

"Но украинцам до сих пор запрещено иметь такое оружие для самозащиты. Можно только убийцам", — написал волонтер.

Нападение на Сергея Стерненко: что известно

Напомним, в четверг, 1 мая, в 13:32 в своем Telegram-канале блогер написал, что на него было совершено нападение. Сергей Стерненко добавил, что он ранен, однако угрозы его жизни нет.

Позже стало известно, что нападавшая на Сергея Стерненко задержана. Тогда пострадавший поблагодарил соответствующие службы за быструю реакцию.

Подробностями поделилась Служба безопасности Украины. В ведомстве показали кадры задержанной нападающей и рассказали, что ее задержали прямо на месте. Покушение на блогера было совершено из огнестрельного оружия.

В то же время народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что есть список людей, на которых охотятся российские спецслужбы.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что задержание произошло именно на улице, на глазах у свидетелей. Этот факт позволяет предположить, что за женщиной велось наблюдение и вероятно, даже был проведен следственный эксперимент под контролем спецслужб.

Добавим, что это уже четвертое нападение на Сергея Стерненко. Первые три состоялись в 2018 году.

Недавно Сергей Стерненко сообщил, что его прооперировали. Пуля вышла навылет и жизненно важных органов она не задела.