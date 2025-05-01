Замах на Сергія Стерненка: опубліковано відео нападу

В мережі з'явилось відео замаху на українського волонтера та блогера Сергія Стерненка, напад на якого скоєно у четвер, 1 травня.

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Відеозапис опублікувало видання "Українська правда".

Камери зафіксували момент, коли жінка очікувала волонтера біля однієї з будівель, а згодом вистрілила. Однак співробітники Служби безпеки України встигли зупинити замах.

Видання з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє, що нападниця на Сергія Стерненка орендувала квартиру в житловому комплексі в Києві, де мешкає блогер, і стежила за ним. Кошти на замах, в тому числі й на оренду житла надходили на її банківські рахунки від російських спецслужб. Після надходження грошей вона знімала через різні банкомати та банківські каси.

Журналісти розповіли, що нападниця 1979 року народження родом з Одеської області. Однак вона зареєстрована та проживала у Києві.

Сам Сергій Стерненко відзначив, що рівно 7 років тому цього ж дня на нього було скоєно другий замах. Нині нападник засуджений.

Згодом він додав, що нападниця мала зброю — "нелегальний короткоствол".

"Але українцям досі заборонено мати таку зброю для самозахисту. Можна тільки вбивцям", — написав волонтер.

Напад на Сергія Стерненка: що відомо

Нагадаємо, в четвер, 1 травня, о 13:32 у своєму Telegram-каналі блогер написав, що на нього був скоєний напад. Сергій Стерненко додав, що його поранено, однак загрози його життю немає.

Пізніше стало відомо, що нападницю на Сергія Стерненка затримано. Тоді постраждалий подякував відповідним службам за швидку реакцію.

Подробицями поділилась Служба безпеки України. У відомстві показали кадри затриманої нападниці й розповіли, що її затримали прямо на місці. Замах на блогера було скоєно з вогнепальної зброї.

Водночас народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зазначив, що є список людей, на яких полюють російські спецслужби.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що затримання відбулося саме на вулиці, на очах у свідків. Цей факт дозволяє припустити, що за жінкою велось спостереження та ймовірно, навіть був проведений слідчий експеримент під контролем спецслужб.

Додамо, що це вже четвертий напад на Сергія Стерненка. Перші три відбулись у 2018 році.

Нещодавно Сергій Стерненко повідомив, що його прооперували. Куля вийшла навиліт й життєво важливих органів вона не зачепила.