Замах на Стерненка: чи контролювали СБУ спробу нападу та чому все ж таки поранили волонтера

Спроба вбивства Сергія Стерненка оголила ймовірну діяльність російських агентів усередині країни. Колишній співробітник СБУ припускає, що спецслужба контролювала ситуацію, щоб зібрати неспростовні докази.

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​1 травня 2025 року на українського активіста та волонтера Сергія Стерненка було скоєно замах. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. У нападі Стерненко звинуватив росіян.​

Згодом стало відомо, що жінку, яка напала на активіста, затримала Служба безпеки України. Стерненко подякував СБУ за оперативну реакцію, зазначивши, що завдяки їхнім діям йому вдалося вижити.

Пізніше Служба безпеки України показала кадри із затриманою особою. За повідомленням, замах на блогера було скоєно з вогнепальної зброї. А нападницю затримали прямо на місці.

Замах на Сергія Стерненка: як СБУ слідили за нападницею

Ситуація із замахом на Сергія Стерненка викликає багато питань. Попри те, що офіційна інформація наразі обмежена, вже можна вибудувати логічний ланцюг подій.

"Цікаво, що затримання відбулося саме на вулиці, на очах у свідків. Це дозволяє припустити: можливо, жінка давно перебувала під наглядом СБУ, і за нею велося спостереження. Можливо, навіть був проведений слідчий експеримент під контролем спецслужб. Такий сценарій дозволяє затримати злочинця «на гарячому» і отримати залізобетонні докази для суду — саме так, як це роблять у США, де затримання в момент скоєння злочину часто є найнадійнішим способом довести провину", — каже Фокусу ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Враховуючи, що замах був скоєний з застосуванням вогнепальної зброї, можливо, СБУ планувала зупинити її до того, як вона встигне натиснути на курок, але щось пішло не за планом, і постріл таки відбувся. Утім, як каже експерт, навіть холостий постріл за наявності умислу вже є складом злочину.

Чому ціллю став Сергій Стерненко

Народний депутат Олексій Гончаренко попередив, що у росіян є список українців, на яких вони полюють. Тим часом джерела ZN.UA у спецслужбах повідомляють, що таких списків кілька, а Гончаренко — фігурант одного з них.

На думку Івана Ступака такі особистості, як Стерненко — люди з активною громадською позицією, які збирають кошти на ЗСУ і ведуть кампанії проти ворога — безумовно цікавлять російські спецслужби. Знищення такого лідера думок могло б послабити волонтерський рух, зменшити кількість пожертв і погіршити ситуацію на фронті.

"Стерненко міг бути обізнаний про можливу загрозу, а сам замах — частина контрольованої операції. Але щось могло піти не так, і тоді вже довелося діяти на місці, миттєво.

Поки офіційна інформація обмежена, залишаються лише припущення. Але всі наявні факти вказують на високу ймовірність того, що СБУ не просто відреагувала, а активно контролювала ситуацію і могла спеціально допустити реалізацію замаху до певної межі, щоб зібрати неспростовні докази", — каже колишній представних СБУ.

Нагадаємо, затриманий правоохоронцями у Харкові агент ФСБ, який планував замах на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, хотів здійснити його публічно, кинувши гранату у натовп під час спілкування посадовця з постраждалими після чергового російського обстрілу. Слідчі розповідають, що підозрюваний пишається своїми злочинами та охоче ділиться подробицями.