Покушение на Стерненко: контролировали ли СБУ попытку нападения и почему все же ранили волонтера

Попытка убийства Сергея Стерненко обнажила вероятную деятельность российских агентов внутри страны. Бывший сотрудник СБУ предполагает, что спецслужба контролировала ситуацию, чтобы собрать неопровержимые доказательства.

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1 мая 2025 года на украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко было совершено покушение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что получил ранения, но его жизни ничего не угрожает. В нападении Стерненко обвинил россиян.

Впоследствии стало известно, что женщину, которая напала на активиста, задержала Служба безопасности Украины. Стерненко поблагодарил СБУ за оперативную реакцию, отметив, что благодаря их действиям ему удалось выжить.

Позже Служба безопасности Украины показала кадры с задержанным лицом. По сообщению, покушение на блогера было совершено из огнестрельного оружия. А нападавшую задержали прямо на месте.

Покушение на Сергея Стерненко: как СБУ следили за нападавшей

Ситуация с покушением на Сергея Стерненко вызывает много вопросов. Несмотря на то, что официальная информация пока ограничена, уже можно выстроить логическую цепь событий.

"Интересно, что задержание произошло именно на улице, на глазах у свидетелей. Это позволяет предположить: возможно, женщина давно находилась под наблюдением СБУ, и за ней велось наблюдение. Возможно, даже был проведен следственный эксперимент под контролем спецслужб. Такой сценарий позволяет задержать преступника "на горячем" и получить железобетонные доказательства для суда — именно так, как это делают в США, где задержание в момент совершения преступления часто является самым надежным способом доказать вину", — говорит Фокусу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Учитывая, что покушение было совершено с применением огнестрельного оружия, возможно, СБУ планировала остановить ее до того, как она успеет нажать на курок, но что-то пошло не по плану, и выстрел таки состоялся. Впрочем, как говорит эксперт, даже холостой выстрел при наличии умысла уже является составом преступления.

Почему целью стал Сергей Стерненко

Народный депутат Алексей Гончаренко предупредил, что у россиян есть список украинцев, на которых они охотятся. Между тем источники ZN.UA в спецслужбах сообщают, что таких списков несколько, а Гончаренко — фигурант одного из них.

По мнению Ивана Ступака такие личности, как Стерненко — люди с активной гражданской позицией, которые собирают средства на ВСУ и ведут кампании против врага — безусловно интересуют российские спецслужбы. Уничтожение такого лидера мнений могло бы ослабить волонтерское движение, уменьшить количество пожертвований и ухудшить ситуацию на фронте.

"Стерненко мог быть осведомлен о возможной угрозе, а само покушение — часть контролируемой операции. Но что-то могло пойти не так, и тогда уже пришлось действовать на месте, мгновенно.

Пока официальная информация ограничена, остаются лишь предположения. Но все имеющиеся факты указывают на высокую вероятность того, что СБУ не просто отреагировала, а активно контролировала ситуацию и могла специально допустить реализацию покушения до определенного предела, чтобы собрать неопровержимые доказательства", — говорит бывший представитель СБУ.

Напомним, задержанный правоохранителями в Харькове агент ФСБ, который планировал покушение на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, хотел осуществить его публично, бросив гранату в толпу во время общения чиновника с пострадавшими после очередного российского обстрела. Следователи рассказывают, что подозреваемый гордится своими преступлениями и охотно делится подробностями.