Считает себя "Джеймсом Бондом": в полиции рассказали об агенте ФСБ, готовившем покушение на Синегубова

Задержанный правоохранителями в Харькове агент ФСБ, который планировал покушение на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, хотел осуществить его публично, бросив гранату в толпу во время общения чиновника с пострадавшими после очередного российского обстрела. Следователи рассказывают, что подозреваемый гордится своими преступлениями и охотно делится подробностями.

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Детали дела начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал на своей странице в Facebook.

В Нацполиции поделились фактами о задержанном в Харькове киллере Фото: скриншот

"Многочисленные диверсии, убийство, террористические акты, покушение на убийство Вячеслава Задоренко и подготовка к убийству Олега Синегубова — этот человек имел двойное гражданство и скрывался от нас очень тщательно", — рассказал Болвинов о задержанном.

Убийство военного в Харькове

По словам начальника Следственного управления, полиция начала расследование в отношении задержанного мужчины 5 марта 2024 года. Тогда в Салтовском районе Харькова военный получил огнестрельное ранение в спину. Он умер в скорой.

Когда следователи нашли гильзу, они обратили внимание на то, что это был спецпатрон к редкому советскому пистолету самозарядному специальному — такие сейчас есть на учете только у российских спецподразделений. Благодаря записям с уличных видеокамер и допросам местных свидетелей удалось установить, где живет подозреваемый. По решению суда следователи обыскали квартиру и нашли в ней тот самый пистолет, кобуру от него, тротил и шапку, в которой был подозреваемый во время убийства. Правоохранители собрали образцы ДНК и отпечатки пальцев и выяснили, что мужчина арендовал жилье по фальшивому паспорту, бланк которого был похищен из одного из учреждений так называемой "Луганской народной республики".

Подозреваемый получил от ФСБ советский пистолет ПСС Фото: Национальная полиция В квартире подозреваемого в убийстве украинского военного нашли тротил Фото: Харьковская областная прокуратура

Подозреваемый поджигал в Харькове автомобили и взорвал здание

"У меня держалось это дело в голове, потому что и оружие было необычное, и убитый — военнослужащий, который хорошо делал свое дело. Но потом кто-то взрывает здание Шевченковской администрации. Затем по городу горят военные машины, следом ночью срабатывает взрывчатка у дверей МСЭК. Все эти дела расследуются отдельно, разные следователи, в разных районах города", — вспомнил начальник Следственного комитета.

Свидетель поджога описал правоохранителям мужчину в синей робе, которого увидел рядом. Его вычислили по другим камерам и после этого сравнили записи со своих регистраторов, сделанных во время патрулирования места вокруг преступления. На записях нашли похожего по описанию поджигателя, а один из правоохранителей узнал в нем мужчину по фамилии Бессмертных, которого ранее ловили на мелких кражах.

За подозреваемым установили круглосуточное наблюдение и выяснили, что он регулярно посещает одно из садовых товариществ на окраине города. Во время общения с местными следователи показали фото продавщицы из киоска: та узнала его и рассказала, что он появляется "то с усами, то без усов, то на велосипеде, то без него". Руководитель садового общества также рассказал о незнакомце, который хозяйничает в одном из домиков.

Правоохранители нашли на участке упаковки от картофеля по-креольски и от кефира и изъяли из них образцы ДНК, которые совпали с образцами из квартиры на Салтовке.

По отпечаткам пальцев правоохранители выяснили личность подозреваемого. По словам Сергея Болвинова, его имя — Александр Голуб/Бессмертных, и он ранее проходил по делам о мелких кражах и по двум эпизодам отбывал сроки заключения.

Выяснив, что он имеет дом в поселке Казачья Лопань, следователи отправились туда. Подозреваемого задержали в электричке на третьей станции "Подгородняя" через двадцать минут после отправления из Харькова.

Взрывчатка под автомобилем начальника Дергачевской ГОА

Сергей Болвинов добавил, что через полтора часа после задержания начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко вызвал полицию, потому что заметил что-то подозрительное под своей машиной. Оказалось, что кто-то заложил под нее взрывчатку. Взрывотехники работали над ее обезвреживанием около четырех часов. На видео с камер наблюдения следователи увидели возле машины Голуба/Бессмертных в одежде сотрудника коммунальных служб и специальной жилетке. Взрывчатка, которая имела 2,7 кг гексогена, должна была сработать во время движения, однако что-то пошло не так и начальник администрации проездил с ней 5 дней.

"И здесь уже стало понятно, почему наш фигурант прятался именно в том садовом обществе и зачем был велосипед, о котором рассказывала продавщица. От садового общества удобно и недалеко ехать в Дергачи — несколько дней он следил за потенциальной жертвой, изучал маршрут и выбирал место, где можно заложить взрывчатку", — отметил начальник Следственного управления.

По его словам, подозреваемый рассказал следователям, что получил задание заложить взрывчатку от куратора из 5-й службы ФСБ, а бомбу забрал из заранее определенной закладки. Следующей жертвой должен был стать председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Для выполнения задания ФСБ передали Голубу/Бессмертному три гранаты, которые затем правоохранители нашли на территории садового общества.

"Убийство Синегубова должно было быть публичным. Диверсант ждал очередного российского обстрела по жилому дому с большим количеством жертв харьковчан. Адрес заблаговременно ему должны были сообщить кураторы из России. По его плану, атаковать он должен был, когда глава ОГА будет максимально близко к людям, — то есть во время общения с пострадавшими от обстрелов", — рассказал Болвинов.

Голуб/Бессмертный рассказал о себе следствию

По словам следователя, агент ФСБ считает себя "кем-то вроде российского Джеймса Бонда" и говорит, что он — диверсант, а не шпион.

Он рассказал, что пришел в Харьковскую область через границу с РФ пешком уже после начала полномасштабного вторжения. Постоянного места жительства не имел, на связь с российскими кураторами выходил ежедневно через Telegram. От них получил и пистолет ПСС. Телефоны менял каждые два-три дня.

По данным следствия, Голуб/Бессмертный подписал контракт с ФСБ в 2024 году и получал ежемесячно 1 000 долларов зарплаты. За убийство военного ему обещали 30 тысяч долларов, но заплатили только половину. За убийство Олега Синегубова обещали вознаграждение в 50 тысяч долларов, за Вячеслава Задоренко — 40 тысяч. Остальные диверсии, поджоги и подрывы он осуществлял по собственному желанию по своим убеждениям.

Начальник следственного управления отметил, что дело Голуба/Безмертного уже находится в суде, расследование закончено. Ему инкриминируют убийство, покушение на убийство, государственную измену, подготовку к умышленному убийству, террористические акты, диверсии и незаконное обращение с оружием.

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