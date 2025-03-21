Шантажировали откровенными фото: в Тернополе 14-летняя девочка готовила теракт (фото)

Подросток находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество с россиянами.

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В Тернополе 14-летняя девочка готовила теракт после вербовки российскими спецслужбами и шантажа ее откровенными фото. Об этом сообщает Служба безопасности Украины 21 марта.

"По результатам комплексных мероприятий в Тернополе задержана 14-летняя школьница, которую оккупанты завербовали, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции", — говорится в сообщении СБУ.

Враг связался с подростком после того, как та искала подработок в телеграмм-каналах. После этого россияне дистанционно "взломали" телефон девочки и начали шантажировать ее откровенными фото.

В Тернополе 14-летняя девочка готовила теракт Фото: СБУ

Она согласилась работать на российские спецслужбы и по инструкциям врага изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ), которое спрятала в рюкзак. Девочка оставила взрывчатку под автомобилем возле здания полиции.

"В этот момент российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать СВУ, чтобы убить своего агента и максимальное количество граждан, проходивших рядом", — отметили украинские правоохранители.

Впрочем, сотрудники СБУ в Тернопольской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры сорвали планы россиян, своевременно обнаружив и нейтрализовав взрывчатку.

В Тернополе 14-летняя девочка готовила теракт Фото: СБУ

Сейчас подростку сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Девочка находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ добавили, что сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, в Трускавце подростки избили парня с инвалидностью.

Ранее Фокус писал, что в марте 2025 года взрыв в Ивано-Франковске устроили российские спецслужбы, привлекая подростков, один из которых погиб на месте.