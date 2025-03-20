Подростки избили парня с инвалидностью в Трускавце: полиция отреагировала (видео)

Обидчикам грозит до четырех лет за решеткой. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.

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В Трускавце подростки издевались над парнем, вероятно, с инвалидностью. Отдел коммуникации полиции Львовской области уже отреагировал: правоохранители начали уголовное производство.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на днях. Причина драки неизвестна, однако на записи видно, что группа девушек набросилась на одного парня. Подростки употребляли ненормативную лексику и издевались над пострадавшим. На записи можно увидеть, как они бьют парня, дергают, снимают штаны.

Полиция Львовской области уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

"Вчера, 19 марта, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором несколько девушек-подростков наносят удары руками и ногами парню, вероятно, с инвалидностью. Предварительно установлено, что событие произошло в городе Трускавец, Дрогобычского района", — отметила пресс-служба местной полиции.

Отдел коммуникации добавил, что проводится досудебное расследование, а правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.

Напомним, в марте 2025 года взрыв в Ивано-Франковске устроили российские спецслужбы, привлекая подростков.

Ранее Фокус писал о теракте в Николаеве с участием подростков в феврале 2025.