Теракт в Николаеве устроили украинские подростки и привлекли женщину из соседнего села: подробности от СБУ

Правоохранители задержали четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через телеграмм-каналы по поиску "легких денег".

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Теракт возле кафе в Николаеве, в результате которого погибли четыре человека и еще семеро получили ранения устроили подростки. Они изготовили взрывчатку и передали ее знакомой женщине, которая вместе с ней подорвалась. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

СБУ и правоохранители задержали 4 человек, причастных к теракту. Его они подготовили по заказу спецслужб РФ. Для перемещения взрывчатки использовали 42-летнюю жительницу Полтавщины. В результате происшествия женщина и трое военных, которые были возле кафе, погибли на месте, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Соучастников преступления задержали быстро. Ими оказалось четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через телеграмм-каналы по поиску "легких денег".

По инструкции российских спецслужб они изготовили взрывчатку и спрятали ее в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка. Женщине пообещали деньги, поэтому она с Полтавщины приехала в Николаев, чтобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.

Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ через вызов на мобильный телефон.

Несмотря на юный возраст фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

"По имеющейся информации, враг заблаговременно подготовил ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта. Между тем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов. Там их задержали украинские правоохранители", — сообщили в СБУ.

4 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей).

4 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28

Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 14 февраля в Николаеве вблизи одного из кафе произошел взрыв. Жертвами теракта стали трое работников Центра противоминной деятельности — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирик.

В сети появились кадры, где можно было увидеть последние секунды перед взрывом и непосредственно его момент. Было заметно, что рядом с эпицентром взрыва находилась группа мужчин в военной форме.

Взрыв устроила некая женщина, которая якобы прибыла в Николаев из Полтавской области. Как выяснилось, у виновницы трагедии было два сына 2001 и 2011 годов рождения, и старший сын не является военнослужащим.