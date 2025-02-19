Теракт в Николаеве устроили украинские подростки и привлекли женщину из соседнего села: подробности от СБУ
Правоохранители задержали четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через телеграмм-каналы по поиску "легких денег".
Теракт возле кафе в Николаеве, в результате которого погибли четыре человека и еще семеро получили ранения устроили подростки. Они изготовили взрывчатку и передали ее знакомой женщине, которая вместе с ней подорвалась. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
СБУ и правоохранители задержали 4 человек, причастных к теракту. Его они подготовили по заказу спецслужб РФ. Для перемещения взрывчатки использовали 42-летнюю жительницу Полтавщины. В результате происшествия женщина и трое военных, которые были возле кафе, погибли на месте, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.
Соучастников преступления задержали быстро. Ими оказалось четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через телеграмм-каналы по поиску "легких денег".
По инструкции российских спецслужб они изготовили взрывчатку и спрятали ее в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка. Женщине пообещали деньги, поэтому она с Полтавщины приехала в Николаев, чтобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.
Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ через вызов на мобильный телефон.
"По имеющейся информации, враг заблаговременно подготовил ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта. Между тем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов. Там их задержали украинские правоохранители", — сообщили в СБУ.
4 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей).
Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, 14 февраля в Николаеве вблизи одного из кафе произошел взрыв. Жертвами теракта стали трое работников Центра противоминной деятельности — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирик.
В сети появились кадры, где можно было увидеть последние секунды перед взрывом и непосредственно его момент. Было заметно, что рядом с эпицентром взрыва находилась группа мужчин в военной форме.
Взрыв устроила некая женщина, которая якобы прибыла в Николаев из Полтавской области. Как выяснилось, у виновницы трагедии было два сына 2001 и 2011 годов рождения, и старший сын не является военнослужащим.