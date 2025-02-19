Теракт в Миколаєві влаштували українські підлітки і залучили жінку із сусіднього села: подробиці від СБУ

Правоохоронці затримали четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

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Теракт біля кафе в Миколаєві, внаслідок якого загинули четверо людей і ще семеро отримали поранення влаштували підлітки. Вони виготовили вибухівку і передали її знайомій жінці, яка разом із нею підірвалася. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

СБУ та правоохоронці затримали 4 осіб, причетних до теракту. Його вони підготували на замовлення спецслужб РФ. Для переміщення вибухівки використали 42-річну мешканку Полтавщини. Унаслідок події жінка і троє військових, які були біля кафе, загинули на місці, ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Співучасників злочину затримали швидко. Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

За інструкцією російських спецслужб вони виготовили вибухівку і заховали її у рюкзак та передали цю "посилку" 42-річній мешканці сусіднього селища. Жінці пообіцяли гроші, тож вона з Полтавщини приїхала до Миколаєва, щоб передати "сумку з грошима" місцевому жителю.

Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон.

Попри юний вік фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

"За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як "зайвого" свідка теракту. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки "залягли на дно" по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Там їх затримали українські правоохоронці", — повідомили в СБУ.

4 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей).

4 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28

Зловмисники перебувають під вартою. Попри юний вік, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 лютого в Миколаєві поблизу одного з кафе стався вибух. Жертвами теракту стали троє працівників Центру протимінної діяльності — Вадим Єлісєєв, Олена Ключникова та Євген Сірик.

У мережі з'явилися кадри, де можна було побачити останні секунди перед вибухом і безпосередньо його момент. Було помітно, що поруч з епіцентром вибуху перебувала група чоловіків у військовій формі.

Вибух влаштувала якась жінка, яка нібито прибула до Миколаєва з Полтавської області. Як з'ясувалося, у винуватиці трагедії було два сини 2001 і 2011 років народження, і старший син не є військовослужбовцем.