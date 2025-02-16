Теракт у Миколаєві: внаслідок вибуху загинули троє військових, — ЦПД (фото)

Жертвами теракту стали троє працівників Центру протимінної діяльності — Вадим Єлісєєв, Олена Ключникова та Євген Сірик. Розслідування інциденту триває.

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У суботу 15 лютого стали відомі нові деталі щодо інциденту в Миколаєві. За інформацією Центру протимінної діяльності, внаслідок вибуху біля закладу громадського харчування загинули троє військовослужбовців.

Повідомляється, що жертвами теракту стали троє працівників Центру протимінної діяльності — Вадим Єлісєєв, Олена Ключникова та Євген Сірик.

"З глибоким сумом і болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов'язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисників своєї землі", — йдеться в повідомленні.

Фото: Facebook

Подробиці інциденту

Нагадаємо, 14 лютого в Миколаєві поблизу одного з кафе стався вибух. Попередньо повідомлялося про двох загиблих і ще вісьмох поранених. Також у мережі з'явилися кадри, де можна було побачити останні секунди перед вибухом і безпосередньо його момент. Було помітно, що поруч з епіцентром вибуху перебувала група чоловіків у військовій формі.

Вибух влаштувала якась жінка, яка нібито прибула до Миколаєва з Полтавської області. У російських пабліках з'явилася версія, що вчинивши теракт, вона хотіла таким чином помститися працівникам ТЦК за мобілізацію свого сина. Однак у Центрі протидії дезінформації при РНБО ці відомості спростували. Як з'ясувалося, у винуватиці трагедії було два сини 2001 і 2011 років народження, і старший син не є військовослужбовцем.

В управління СБУ Миколаївської області повідомили, що станом на 15 лютого триває слідство за частиною 3 статті 258 "Терористичний акт".