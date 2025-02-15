"Вибух у Миколаєві був помстою ТЦК за мобілізацію": у РНБО спростували фейк з соцмереж

Росіяни розганяють брехню, що вибух у Миколаєві влаштувала жінка, яка таким чином намагалася помститися співробітникам ТЦК за "бусифікацію" свого сина.

Related video

Вибух, який стався у Миколаєві у п'ятницю, 14 лютого, нібито був помстою працівникам територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП) за мобілізацію. Таку "версію" надзвичайної події озвучують російські пропагандистські Telegram-канали.

Своєю чергою Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України верифікував в Національній поліції дані щодо жінки з Горішніх Плавнів Полтавської області, яка загинула внаслідок вибуху. ЦПД повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку.

У неї, як стало відомо, залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем.

У коментарі "Суспільному" речниця управління СБУ в Миколаївській області розповіла, що станом на 15 лютого триває слідство за частиною 3 статті 258 "Терористичний акт".

"Йдуть контррозвідувальні та оперативні заходи, слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину", — повідомила речниця.

Фокус писав, що поблизу одного з кафе у Миколаєві жінка з сумкою підійшла до чоловіків-військовослужбовців, після чого стався вибух. Загинула сама жінка та один з військових, поранення отримали 8 людей, деякі перебувають у важкому стані. Жителька Полтавщини залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення.

Нагадаємо, що 5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені. У Нацполіції кажуть, що особа прийшла до будівлі ТЦК із сумкою в руках та попросила її передати. Саме в цей момент стався вибух.