"Впала, знепритомніла, думала, що ракета прилетіла": у Миколаєві пролунав вибух, є загиблі

Поліція з'ясовує, що стало причиною вибуху. В сусідніх з кафе будівлях вилетіли вікна. В соцмережах пишуть, що вибухнуло авто розмінувальників.

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У Миколаєві вдень 14 лютого біля одного із кафе пролунав вибух. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 8 отримали поранення. Про це повідомляє поліція Миколаєва.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич о 14:10 повідомив про вибух у місті і про те, що його причину з'ясовують.

Згодом стало відомо, що вибух стався біля одного із кафе. За даними поліції, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.

"Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення. Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ", — повідомили у поліції.

Жителька Миколаєва Юлія, яка живе неподалік від місця вибуху, розповіла "Суспільному", що перебувала вдома, коли почула звук, схожий на "приліт" ракети.

"Я тут живу, впала, знепритомніла, думала, що ракета прилетіла. Доповзла ось, потім прийшла до тями. Та й плачу, стою", — розповіла Юлія.

Внаслідок вибуху загинули двоє осіб

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухнуло припарковане біля кафе авто.

"Є інформація, що біля будівлі підірвалась автівка. Очікуємо на офіційний коментар щодо ситуації від офіційних джерел", — повідомила "Труха Миколаїв".

Вибух біля кафе в Миколаєві

Також в соцмережах пишуть, що за попередніми даними, вибухнуло авто розмінувальників, який був припаркований поряд з кафе, і там здетонувала вибухівка, яку вони вилучили під час робіт з розмінування.

Вибухнула сумка, яку принесла невідома жінка

Біля кафе у Миколаєві, де 14 лютого пролунав вибух, загинула жінка, яка принесла вибухівку. Про це повідомили в телеграм-канал "Николаевский Ванек", який веде боєць Сил оборони.

За його інформацією, вибухнула сумка, з якою прийшла жінка, яка нещодавно робила покупки в місцевому магазині.

"Жінка підійшла до військових у формі у центрі міста, підійшла з сумкою, до цього скуповувалась у магазині. Що вона мала на дні сумки, вона швидше за все не знала, а був там — вибуховий пристрій. В результаті пристрій вибухає разом з "лівою" людиною. Сьогоднішню жінку просто розірвало на шматки, впізнати її можна буде тільки по ДНК", — написав "Ванек".

Він додав, що РФ спеціально підлаштувала так, щоб цю жінку, можливо цілком безневинну, яку могли просто попросити передати сумку, вбили, як РФ вбиває своїх громадян просто зараз на різних ділянках фронту", — написав "Ванек".

Він закликав українців бути уважними, зокрема, тих, хто хоче заробити легкі гроші, працюючи на спецслужби РФ.

Нагадаємо, що 12 лютого, в одній зі шкіл міста Луцьк вибухнув телефон, в результаті чого учень отримав опіки рук.

5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені.