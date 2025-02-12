Ледве не сталася пожежа: у школі Луцька в руках школяра вибухнув айфон, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, через вибух учень отримав опіки рук. Детальніших коментарів щодо стану здоров'я школяра немає.

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У середу, 12 лютого, в одній зі шкіл міста Луцьк вибухнув телефон, в результаті чого учень отримав опіки рук. Про це повідомляє місцеве видання "Волинь24" з посиланням на очевидців.

За інформацією журналістів, в руках юнака вибухнув телефон Phone 11 Pro Max. Через вибух він отримав легкі опіки рук.

"Внаслідок вибуху смартфона лише дивом не сталася пожежа", — йдеться в повідомленні.

Там додали, що це не перша ситуація з гаджетами цієї компанії. У виданні наголосили, що основними факторами, що можуть призвести до вибуху, можуь бути механічні пошкодження, перегрів акумулятора, дефекти виробництва, перевантаження акумулятора, несправний або підроблений зарядний пристрій.

На момент виходу матеріалу коментарів від Департаменту освіти Луцької міської ради, міського голови Ігоря Поліщука, Головного управління ДСНС України у Волинській області та від Національної поліції Волинської області не було.

Нагадаємо, в новорічну ніч в Луцьку чоловік в стані алкогольного сп'яніння погрожував працівникам Національної поліції України, одному правоохоронцю він навіть завдав декілька ударів. Згодом особу затримали та відправили до поліцейського відділку.

Пізніше, наприкінці січня у Луцьку співробітники ТЦК затримали ексзаступника начальника Буковинської митниці Держмитслужби Юрія Терещука. На опублікованому журналістом відео видно, що чоловіка намагаються посадити у мікроавтобус люди у військовій формі. Через годину колишній чиновник нібито з'явився в коментарях, де почав розповідати, що активно займається волонтерською діяльністю.