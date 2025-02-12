Чуть не произошел пожар: в школе Луцка в руках школьника взорвался айфон, — СМИ (фото)

По информации журналистов, из-за взрыва ученик получил ожоги рук. Более подробных комментариев относительно состояния здоровья школьника нет.

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В среду, 12 февраля, в одной из школ города Луцк взорвался телефон, в результате чего ученик получил ожоги рук. Об этом сообщает местное издание "Волинь24" со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, в руках юноши взорвался телефон Phone 11 Pro Max. Из-за взрыва он получил легкие ожоги рук.

"В результате взрыва смартфона лишь чудом не произошел пожар", — говорится в сообщении.

Там добавили, что это не первая ситуация с гаджетами этой компании. В издании отметили, что основными факторами, которые могут привести к взрыву, могут быть механические повреждения, перегрев аккумулятора, дефекты производства, перегрузка аккумулятора, неисправное или поддельное зарядное устройство.

На момент выхода материала комментариев от Департамента образования Луцкого городского совета, городского головы Игоря Полищука, Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области и от Национальной полиции Волынской области не было.

Напомним, в новогоднюю ночь в Луцке мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал работникам Национальной полиции Украины, одному правоохранителю он даже нанес несколько ударов. Впоследствии человека задержали и отправили в полицейский участок.

Позже, в конце января в Луцке сотрудники ТЦК задержали экс-заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы Юрия Терещука. На опубликованном журналистом видео видно, что мужчину пытаются посадить в микроавтобус люди в военной форме. Через час бывший чиновник якобы появился в комментариях, где начал рассказывать, что активно занимается волонтерской деятельностью.