Чоловік в комендантську годину гуляв по Луцьку та погрожував поліції: що йому загрожує

В поліції розповіли, що чоловік завдав правоохоронцю декілька ударів, після чого його затримали та відправили до поліцейського відділку.

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В Луцьку в новорічну ніч чоловік в стані алкогольного сп'яніння погрожував працівникам Національної поліції України. Наразі йому оголошено підозру, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Волинській області.

Правоохоронці розповіли, що інцидент трапився в Луцьку 1 січня близько 4 години ранку. Піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який порушував вимоги комендантської години. Поліцейські попросили показати документи та пояснити причину перебування на вулиці. На вимогу він не відреагував, навпаки, став чинити опір поліцейським та завдавав декілька ударів.

Особу затримали та відправили до підрозділу поліції. Пізніше йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Максимальна санкція за вказаною статтею — до 5 років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці повідомляли, що в новорічну ніч до чергових частин підрозділів поліції області надійшло понад 600 повідомлень від громадян й на всі співробітники належним чином відреагували. Серед усього поліцейські також повідомляли про затримання 18-річної особи, яка перебувала на вулиці в комендантську годину у стані сп’яніння.

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