Відео із запуском ракети "Сапсан" у привітанні президента схоже на Hyunmoo-2A, — аналітик

Володимир Поздняков зазначає, що південнокорейська балістична ракета Hyunmoo-2A є своєрідною копією російської ракети "Іскандер", однак військовий портал Defense Express називає цю теорію конспірологічною.

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У новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського замість відео запуску ракети на ОТРК "Сапсан" вставили запуск південнокорейської балістичної ракети Hyunmoo-2A. Про це пише головний операційний директор у BlueTit Systems Володимир Поздняков.

Фото: Скріншот

"І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні. І що Україна знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БПЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це — наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це — наші дрони. Українські. І все це — наші аргументи, аргументи для справедливого миру", — так сказав Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні.

Інформація президента щодо української зброї 07:56 - 08:00

Володимир Поздняков звернув увагу, що на відео при словах президента України Володимира Зеленського щодо українського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" на відео вставлені кадри запуску південнокорейської балістичної ракети Hyunmoo-2A.

"Південнокорейська балістична ракета Hyunmoo-2A є своєрідною копією російської ракети "Іскандер". Вона створена на основі ракети NHK-2, що своєю чергою взяла за основу американську зенітну ракету MIM-14 Nike Hercules", — додав він.

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Разом з тим, військовий портал Defense Express називає теорію походження Hyunmoo-2 від російського ОТРК "Іскандер" через візуальну подібність конспірологічною.

"Але є й інші джерела, які стверджують, що ця південнокорейська балістична ракета походить від ізраїльської LORA, а візуальна подібність до "Іскандера" продиктована функціоналом, а не джерелом запозичення технологій", — зазначається там.

ОТРК "Сапсан": що відомо

Нагадаємо, що український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" або "Грім 2" — це розробка, яка триває з 2009 року. Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін називав цю розробку надсекретною, але зазначав, що люди працюють та вмотивовані.

Проєкт "Сапсан" який українська оборонна промисловість почала розробляти ще на початку 2000-х років. Тоді було оголошено розроблення ОТРК "Сапсан", який мав бити на граничну дальність до 500 км та мати бойову частину майже 500 кг. Проєкт планували завершити у 2012 році, але терміни відсунулися через брак фінансування.

Проте вже у 2016 році стало відомо про відродження проєкту "Сапсан" під назвою "Грім-2". В серпні 2024 року військовий експерт та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україна зараз розробляє три модифікації "Сапсана".