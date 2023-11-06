"Люди працюють": гендиректор "Укроборонпрому" про розробку ОТРК "Сапсан"

За словами Германа Сметаніна, ракетна програма є надсекретною, але зазначив, що люди працюють та вмотивовані.

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Український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" або "Грім-2" — це розробка, яка триває з 2009 року. Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розказав в інтервʼю "Економічній правді" про стан розробки.

Звільнення попередника Германа Сметаніна Юрія Гусєва, за даними ЗМІ, відбулося через провал ракетної програми, зокрема розробки ОТРК "Сапсан". Відтак журналіст спитав, чи знає нинішній гендиректор, що робити аби українська ракети "Сапсан" встигли на битву. На це Сметанін відмовився відповідати через високу секретність роботи.

"Скажу загально. Є державна програма з нарощення виробництва ракет. Люди працюють, всі вони вмотивовані та хочуть у*бать по тій Москві, щоб там мало нікому не показалося. Але під час війни – це надсекретна інформація, ділитися якою я не можу", — сказав Сметанін.

Додамо, 3 листопада начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадним генералом Сергієм Барановим, в якому він сказав, що ОТРК "Грім-2" удосконалюється, але деталей розробки називати він не став.

"Я поки що хотів би таємничість зберегти. Але так, він є, він вдосконалюється, і росіяни нехай відчувають його дію на собі", — заявив Баранов.

ОТРК "Сапсан"

Розробка оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" покликана для заміни "Точки-У" з дальністю 120 км. Передбачалось, що дальність стрільби ОТРК "Сапсан" складатиме 500 км для ЗСУ та 270 км для експорту. "Грім-2" — це експортна версія машини, яка розроблялась на замовлення Саудівської Аравії. Маса бойової частини має складати 480 кг.

ОТРК "Сапсан" на параді незалежності Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 2 жовтня у Міноборони РФ заявили про перехоплення 7 балістичних ракет "Грім-2", які Україна досі офіційно не розробила.

17 травня ЗМІ писали, що в Україні активно розробляють ОТРК "Грім-2".