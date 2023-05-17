Окупанти їх вже не раз "збивали": в Україні активно розробляють ОТРК "Грім-2", – УП

За даними джерел видання, останні місяці ведуться активні роботи з розробки ракетного комплексу, який зможе уражати цілі в радіусі 500 км.

Related video

Підприємства "Укроборонпрому" активно працюють над створенням різного озброєння, зокрема над оперативно-тактичним ракетним комплексом "Грім-2". Про це повідомляється в матеріалі "Української правди" від 15 травня.

У матеріалі про реформування "Укроборонпрому" та напрямки роботи державного концерну йдеться про ракетну програму. За даними джерел видання, ведуться роботи над створенням аналога російського ОТРК "Іскандер" — ОТРК "Грім-2". Зазначається, що російські пропагандисти не раз заявляли про перехоплення ракет "Грім". Так само було 12 травня, коли ракета влучила у ціль в окупованому Луганську.

В "Укроборонпромі" відмовляються давати навіть будь-які натяки щодо розробки українського ракетного комплексу. Тому інформація про активне проєктування йде від джерел видання.

"Грім-2" — це оперативно-тактичний ракетний комплекс, який розробляється з 2013 року. Проєкт відомий також під назвою "Сапсан". Через постійне недофінансування комплекс досі не пішов у серію. Відомо, що дальність польоту ракети може складати 500 км для української армії й до 280 для іноземних замовників.

Нагадаємо, 30 березня у Міноборони РФ заявили про перехоплення української ракети ОТРК "Грім" попри відсутність інформації про її виробництво.

Потім 6 травня вже окупанти у Криму заявили, що нібито збили дві ракети "Грім-2" в районі Алушти.