Оккупанты их уже не раз "сбивали": в Украине активно разрабатывают ОТРК "Гром-2", — УП

По данным источников издания, в последние месяцы ведутся активные работы по разработке ракетного комплекса, который сможет поражать цели в радиусе 500 км.

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Предприятия "Укроборонпрома" активно работают над созданием разного вооружения, в том числе над оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром-2". Об этом сообщается в материале "Украинской правды" от 15 мая.

В материале о реформировании "Укроборонпрома" и направлениях работы государственного концерна говорится о ракетной программе. По данным источников издания, ведутся работы над созданием аналога российского ОТРК "Искандер" — ОТРК "Гром-2". Отмечается, что российские пропагандисты не раз заявляли о перехвате ракет "Гром". Так же было 12 мая, когда ракета попала в цель в оккупированном Луганске.

В "Укроборонпроме" отказываются давать даже какие-либо намеки на разработку украинского ракетного комплекса. Поэтому информация об активном проектировании идет от источников издания.

"Гром-2" — это оперативно-тактический ракетный комплекс, разрабатываемый с 2013 года. Проект также известен под названием "Сапсан". Из-за постоянного недофинансирования комплекс до сих пор не ушел в серию. Известно, что дальность полета ракеты может составлять 500 км для украинской армии и 280 км для иностранных заказчиков.

Напомним, 30 марта в Минобороны РФ заявили о перехвате украинской ракеты ОТРК "Гром", несмотря на отсутствие информации о ее производстве.

Затем 6 мая уже кафиры в Крыму заявили, что якобы сбили две ракеты "Гром-2" в районе Алушты.