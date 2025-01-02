Видео с запуском ракеты "Сапсан" в поздравлении президента похоже на Hyunmoo-2A, — аналитик

Владимир Поздняков отмечает, что южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo-2A является своеобразной копией российской ракеты "Искандер", однако военный портал Defense Express называет эту теорию конспирологической.

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В новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского вместо видео запуска ракеты на ОТРК "Сапсан" вставили запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo-2A. Об этом пишет главный операционный директор в BlueTit Systems Владимир Поздняков.

Фото: Скриншот

"И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей. И я горжусь, когда весь год, встречаясь с ними, слышу: они счастливы, что нужны Украине. И что Украина снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БПЛА за год. Заставляет врага учить украинский. "Паляница", "Пекло", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это — наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "КАМИК", "Лютый", Heavy Shot, Fire Point. Все это — наши дроны. Украинские. И все это — наши аргументы, аргументы для справедливого мира", — так сказал Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении.

Информация президента относительно украинского оружия 07:56 — 08:00

Владимир Поздняков обратил внимание, что на видео при словах президента Украины Владимира Зеленского относительно украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на видео вставлены кадры запуска южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo-2A.

"Южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo-2A является своеобразной копией российской ракеты "Искандер". Она создана на основе ракеты NHK-2, которая в свою очередь взяла за основу американскую зенитную ракету MIM-14 Nike Hercules", — добавил он.

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Вместе с тем, военный портал Defense Express называет теорию происхождения Hyunmoo-2 от российского ОТРК "Искандер" из-за визуального сходства конспирологической.

"Но есть и другие источники, которые утверждают, что эта южнокорейская баллистическая ракета происходит от израильской LORA, а визуальное сходство с "Искандером" продиктовано функционалом, а не источником заимствования технологий", — отмечается там.

ОТРК "Сапсан": что известно

Напомним, что украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" или "Гром 2" — это разработка, которая продолжается с 2009 года. Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин называл эту разработку сверхсекретной, но отмечал, что люди работают и мотивированы.

Проект "Сапсан", который украинская оборонная промышленность начала разрабатывать еще в начале 2000-х годов. Тогда была объявлена разработка ОТРК "Сапсан", который должен был бить на предельную дальность до 500 км и иметь боевую часть почти 500 кг. Проект планировали завершить в 2012 году, но сроки отодвинулись из-за нехватки финансирования.

Однако уже в 2016 году стало известно о возрождении проекта "Сапсан" под названием "Гром-2". В августе 2024 года военный эксперт и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что Украина сейчас разрабатывает три модификации "Сапсана".