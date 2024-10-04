Украина приблизилась к созданию собственной ракеты дальностью до 700 км: подробности

Еще весной Владимир Зеленский сообщал о запуске в серийное производство новых образцов ракет, а за месяц до этого российские источники уверяли, что Украина осуществила "глубокую модернизацию" противокорабельной ракеты "Нептун".

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Украина приблизилась к созданию собственной ракеты дальностью поражения около 700 километров, а также разрабатывает зенитно-ракетный комплекс дальностью 100 км. Эта тема не новая. Еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщал о запуске серийного производства новых образцов ракет. Сейчас о ракете, которая может лететь до 700 км рассказали первый вице-президент Национальной академии наук, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, пишет LIGA.net.

Они напомнили, что в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что новые образцы ракет были запущены в серийное производство, а за месяц до этого российские ресурсы указывали на существование "глубокой модернизации" украинской противокорабельной ракеты "Нептун" — тогда речь шла о возможном увеличении дальности поражения этого вооружения с 280 км до 400 км.

Кроме этого, в конце августа Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием — ракетой-дроном "Паляница". И о том, что Украина создала первую баллистическую ракету, она успешно прошла испытания.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также говорил, что дальность действия новой украинской баллистической ракеты составляет около 600-700 километров. Он не предоставил других подробностей, однако эксперты не исключают, что речь шла о проекте "Сапсан", который украинская оборонная промышленность начала разрабатывать еще в начале 2000-х годов.

Тогда была объявлена разработка оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан", который фактически должен был стать аналогом российского "Искандера". Украинский комплекс также должен был бить на предельную дальность до 500 км и иметь боевую часть около 500 кг.

Завершить этот проект планировалось в 2012 году, но сроки отодвинулись из-за нехватки финансирования. Проект был внезапно остановлен при президентстве Виктора Януковича в июне 2013-го.

О полном сворачивании проекта "Сапсан" сообщил тогдашний министр обороны Украины Павел Лебедев. Сейчас он находится в розыске за госизмену и, по предварительным данным, скрывается во временно оккупированном Крыму.

Однако уже в 2016 году стало известно о возрождении проекта "Сапсан" под названием "Гром-2". Украина якобы начала создание этого ОТРК с дальнобойностью до 280 км по заказу Саудовской Аравии.

В феврале 2021 года тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что "Сапсан" готов на 80%.

ОТРК "Сапсан" на параде в Киеве Фото: Открытые источники

Эта батарея должна была включать две пусковые установки и зарядные машины, а также две машины управления (дивизионного и батарейного уровня) для проведения всего комплекса испытаний в максимально короткие сроки. Но после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины новости о "Гром-2" почти исчезли из информационного пространства.

Осенью 2022 года задержали сотрудницу днепровского КБ "Южное" по подозрению в шпионаже. Она, по данным следствия, передала российским спецслужбам информацию об изготовлении "Сапсанов" на собственном предприятии.

По ее словам, по состоянию на лето 2022 года этот ракетный комплекс находился на стадии готовности и выпуска изделия.

Уже в августе 2024 года военный эксперт и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что Украина сейчас разрабатывает три модификации "Сапсана".

"К сожалению, государство Украина нашло финансирование на эти комплексы только в 2022 году", — отметил он.

Напомним, Фокус писал о том, какие ракеты нужны Украине, чтобы "накрыть" российское производство УМПК и ракет "Гром-1Е" под Москвой.