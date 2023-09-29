Какая ракеты нужны Украине, чтобы "накрыть" российское производство УМПК и ракет "Гром-1Э"

Украине нужны отечественные баллистические ракетные комплексы оперативно-тактического уровня с дальностью более 500 км, потому что Россия наращивает производство ракетного вооружения.

Related video

Россия смогла нарастить производство ракет и бомб для оккупационных войск. Из визита министра обороны Сергея Шойгу стало известно, что УМПК и бомбо-ракеты "Гром-1Э" производят в Подмосковье. В Defense Express предположили, какая дальность ракет нужна Украине для поражения вражеских предприятий.

Предприятие корпорации "Тактическое ракетное вооружение" производит комплекты УМПК, которые превращают обычные фугасные авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Оккупанты не только успешно делают комплекты, но и масштабируют производство, переходят на постоянную серийность и упрощают технологии для увеличения объемов. В частности, основная часть корпуса теперь делается путем сгибания и сварки алюминия, а не фрезерования из "болванки" на станках.

РФ наращивает производство комплектов УМПК для авиабомб

Кроме комплектов для авиабомб на российском предприятии изготавливают гибридные ракеты "Гром-1Э", противокорабельные Х-35 и Х-31 в противокорабельном и противорадиолокационном варианте. Журналисты показали, где находится "Тактическое ракетное вооружение" — это Подмосковье, которое находится в пределах 500 километрах от крайней точки Украины. Поэтому Силам обороны нужна ракета, которая могла бы нанести удар на расстояние не менее 600 километров, чтобы запустить ракеты из безопасного района.

Предприятие со спутника Расположение предприятия "Тактическое ракетное вооружение"

Желательно, чтобы ракета была баллистическая, поскольку крылатая ракета должна иметь еще большую дальность, потому что ей надо будет проложить сложный маршрут, чтобы ее не сбила ПВО РФ. Однако пока в Украине нет баллистических ракет собственной разработки. "Гром-2" или "Сапсан" не поступили на вооружение.

Также важно уничтожить МКБ "Радуга", которое также входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". На нем изготавливают ракеты Х-101. Предприятие находится на расстоянии в 50 км от первого предприятия. Поэтому авторы резюмируют, что Украине нужны собственные оперативно-тактические ракетные комплексы.

Напомним, 15 сентября аналитики установили реальную дальность российских планирующих авиабомб КАБ. Она оказалась на 20 км меньше.